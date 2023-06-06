Умерла Марта из фильма "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

Театральный путь Лилиты Озолини, длинною почти в 60 лет, внезапно оборвался.

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Умерла Лилита Озолиня - марта из "Долгой дороги в дюнах" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/daile.lv, pexels.com

Советская и латвийская актриса Лилита Озолиня скончалась в возрасте 75 лет. Об это сообщает пресс-служба рижского театра "Дайлес", в котором артистка служила с 1966 года. Причины смерти не уточняются.

"Лилит была дивой и легендой в нашего театра. Ее работы были выдающимися, такими тонкими и глубокими. Крайне болезненная потеря для театра "Дайлес", латвийского театра и мирового кино. Для нас, как коллектива, и лично для каждого. Потеря внезапная... От имени театра выражаем соболезнования семье Лилиты Озолиной, родным, поклонникам ее таланта и всем, кто запомнит яркую личность актрисы", - сообщают коллеги.

Лилита Озолиня дебютировала в кино в 1967 году в фильме "Когда дождь и ветер стучат в окно". Но главной киноработой ее жизни (как полагала и сама актриса), стала семисерийная кинолента "Долгая дорогая в дюнах" (1980).

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Озолиня в драме сыграла главную роль - Марты, которая, вопреки жизненным обстоятельствам, сохранила любовь к Артуру, сыну Рыбака. Всего за свою кинокарьеру она сыграла 34 роли.

На театральной сцене - больше. Кроме Дайлеса она также с 1996 года служила в Рижском театре имени Чехова. Последними театральным работами Лилиты Озолини стали Генриетта Искариот ("Полночное шоу с Иудой Искариотом" Гирга, 2022) и главная роль в спектакле Флорианы Зеллер "Мать" (2020) в театре Дайлес.

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