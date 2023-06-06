УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Умерла Марта из фильма "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

Анна Подгорная
6 июня 2023, 20:15 обновлено 6 июня, 20:15
61
Театральный путь Лилиты Озолини, длинною почти в 60 лет, внезапно оборвался.
Умерла Лилита Озолиня
Умерла Лилита Озолиня - марта из "Долгой дороги в дюнах" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/daile.lv, pexels.com

Советская и латвийская актриса Лилита Озолиня скончалась в возрасте 75 лет. Об это сообщает пресс-служба рижского театра "Дайлес", в котором артистка служила с 1966 года. Причины смерти не уточняются.

"Лилит была дивой и легендой в нашего театра. Ее работы были выдающимися, такими тонкими и глубокими. Крайне болезненная потеря для театра "Дайлес", латвийского театра и мирового кино. Для нас, как коллектива, и лично для каждого. Потеря внезапная... От имени театра выражаем соболезнования семье Лилиты Озолиной, родным, поклонникам ее таланта и всем, кто запомнит яркую личность актрисы", - сообщают коллеги.

Лилита Озолиня дебютировала в кино в 1967 году в фильме "Когда дождь и ветер стучат в окно". Но главной киноработой ее жизни (как полагала и сама актриса), стала семисерийная кинолента "Долгая дорогая в дюнах" (1980).

видео дня

Озолиня в драме сыграла главную роль - Марты, которая, вопреки жизненным обстоятельствам, сохранила любовь к Артуру, сыну Рыбака. Всего за свою кинокарьеру она сыграла 34 роли.

На театральной сцене - больше. Кроме Дайлеса она также с 1996 года служила в Рижском театре имени Чехова. Последними театральным работами Лилиты Озолини стали Генриетта Искариот ("Полночное шоу с Иудой Искариотом" Гирга, 2022) и главная роль в спектакле Флорианы Зеллер "Мать" (2020) в театре Дайлес.

Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

На Украину надвигается шторм: какие регионы будут в плену мощных ливней

На Украину надвигается шторм: какие регионы будут в плену мощных ливней

20:17 Синоптик
"Не хочу участвовать в политическом театре": заявления Зеленского после катастрофы на ГЭС

"Не хочу участвовать в политическом театре": заявления Зеленского после катастрофы на ГЭС

19:41 Украина
В странном заявлении ни слова о РФ: генсек ООН наконец отреагировал на подрыв ГЭС

В странном заявлении ни слова о РФ: генсек ООН наконец отреагировал на подрыв ГЭС

19:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:31

Подрыв Каховской ГЭС: РФ ошеломила своим циничным шагом в ООН

20:17

На Украину надвигается шторм: какие регионы будут в плену мощных ливнейВидео

20:15

Умерла Марта из фильма "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

19:41

"Не хочу участвовать в политическом театре": заявления Зеленского после катастрофы на ГЭСВидео

19:38

Почему у индийских женщин самые роскошные волосы в мире: секрет красоты

"Критический момент наступит через 24 часа": глава Херсонской ОВА о подрыве Каховской ГЭС"Критический момент наступит через 24 часа": глава Херсонской ОВА о подрыве Каховской ГЭС
19:30

В странном заявлении ни слова о РФ: генсек ООН наконец отреагировал на подрыв ГЭСВидео

19:20

Последний аргумент безумца: зачем Путину подрыв Каховской ГЭСмнение

18:59

Жданов назвал катастрофические последствия из-за подрыва Каховской ГЭСВидео

18:45

"Страшно представить остальных": в РФ выбрали "Миссис Россия-2023"

Реклама
18:32

"Армия РФ себе сделала хуже": в Минобороны назвали причину теракта на Каховской ГЭСВидео

18:30

"ВСУ могут форсировать Днепр": армия РФ сама уничтожила свои позиции на юге – ЖдановВидео

18:29

Все горит и взрывается: ВСУ мощно ударили по позициям оккупантов на левом берегу ХерсонщиныВидео

18:15

Женщина помыла волосы колой и показала, к чему это привелоВидео

17:48

Больше не маленький медвежонок: как сейчас выглядит приемный сын Кидман и Круза

17:43

"Они к подрыву не готовились": Жданов рассказал, зачем Россия взорвала Каховскую ГЭСВидео

17:33

"Все животные погибли": вода полностью уничтожила зоопарк в Новой КаховкеВидео

17:23

"Так не доставайся же ты никому!": команду взорвать Каховскую ГЭС дал Путин - ЖдановВидео

16:48

Невыносимая жара: синоптик рассказала, какую погоду ожидать украинцам летом 2023

16:42

В резервуаре ЗАЭС серьезно упал уровень воды: в МАГАТЭ оценили угрозуВидео

16:18

Человек с усами рассказывает чушь: Данилов распек Пескова за ложь о подрыве ГЭСВидео

Реклама
16:11

Ничего не вижу и не слышу: ООН опозорилась ничтожным заявлением после подрыва ГЭСВидео

16:08

Онкобольная звезда "Зачарованных" испугала грустными кадрами из больницы

16:02

Лучшее удобрение для комнатных цветов: неожиданное средство удивит результатомВидео

15:51

Подоляк жестко раскритиковал ООН из-за странного поступка после подрыва Каховской ГЭСВидео

15:47

Потап после подрыва оккупантами Каховской ГЭС гневно обратился к россиянам

15:41

На белорусских полигонах будут размещаться воинские части РФ - Наев

15:28

Жданов: Подрыв Каховской ГЭС – проявление паники России, но наступление ВСУ это не остановитЭксклюзив

15:22

"Самая рукотворная катастрофа": Зеленский рассказал подробности взрыва на Каховской ГЭСВидео

15:18

Головоломка, которая введет в ступор: надо найти странного мопса за 12 секунд

14:58

Стальные нервы: какие три знака зодиака справляются со стрессом лучше другихВидео

14:54

Оккупанты перед подрывом Каховской ГЭС рекордно подняли уровень воды до 17,5 мВидео

14:39

Лук в котлеты резать или тереть: главный секрет идеальной текстурыВидео

14:09

Песков выдал в эфир пропагандистскую ложь по поводу подрыва Каховской ГЭСВидео

13:32

После подрыва Каховской ГЭС Днепр заливает машинным маслом: более 150 тоннВидео

13:29

Как самому очистить воду в домашних условиях: 3 способа на всякий случайВидео

13:29

Есть доказательства дистанционного подрыва россиянами Каховской ГЭС – спикер ГУРВидео

13:07

Подрыв Каховской ГЭС: Океан Эльзы объявили сбор для помощи Херсонской ГСЧСВидео

12:53

Подрыв русскими Каховской ГЭС не навредит наступлению ВСУ - генерал НаевВидео

12:38

Королевская семья снова публично оскорбила Гарри и Меган

12:34

Россияне бьют по Херсону из артиллерии, пока там идет эвакуация: есть раненыеВидео

Реклама
12:21

"Мужчина который меня утешал": Наталка Денисенко сообщила про горе в семье

12:19

"Будет ужас": Жданов рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭСВидео

12:14

Гауляйтер Аксенов после подрыва ГЭС заныл об обмелении Северо-Крымского канала

12:08

Дроны над Москвой: Галкин снова высмеял террористическую Россию

11:38

Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС: что решилиВидео

11:35

Запрещенный дресс-код: куда нельзя ходить в шортах

11:34

В КГГА рассказали, повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на подачу воды в КиевеВидео

11:11

Михаил Подоляк. Подрывом Каховской ГЭС Россия демонстрирует неадекватностьВидеоблоги

11:01

Ким рассказал о дикой панике среди оккупантов: "Они убегают, бросают все"

11:01

Каховская ГЭС ушла под воду: в Сети появилось видеоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять