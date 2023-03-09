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Умер знаменитый "скрипач на крыше" - израильский актер Хаим Тополь

9 марта 2023, 13:38
Тополь (в Америке его называли мононимно, по фамилии) стал легендой театральной сцены и съемочных площадок.
Умер Хаим Тополь
Умер Хаим Тополь - Тевье-молочник из Скрипача на крыше / imdb.com, pixabay.com

Израильский и американский актер, номинант на премии Оскар и Тони, двукратный лауреат премии Золотой глобус Хаим Тополь умер 8 марта 2023 года в возрасте 87 лет в Тель-Авиве. Об это сообщило издание Variety с отсылкой на слова президента Израиля Ицхака Герцога.

В июне 2022 года сын Тополя Омер сообщил, что его отец борется с болезнью Альцгеймера. Она и стала причиной смерти актера.

Хаим Тополь - уникальный актер, который полюбился зрителям благодаря Тевье-молочнику, герою рассказов Шолом-Алейхема, которого актер играл трижды: в 1969 году в спектакле "Скрипач на крыше", в 1971 - в одноименном музыкальном фильме, и в 80-ых - на Бродвее.

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За фильм "Скрипач на крыше" 1971-го года Тополь получил не только всенародную любовь и признание, но и номинацию на Оскар, и стал таким образом единственным израильским актером, который когда-либо был номинирован на эту премию.

Среди самых заметных киноработ Хаима Тополя также "Флэш Гордон", "Салах Шабати", "Только для ваших глаз" и др. В 1998 году актер перестал сниматься в кино, и посвятил себя исключительно театру.

Ранее стало известно, что турецкий актер Чагдаш Чанкая ("Основание: Осман") погиб в результате землетрясения, от которого содрогнулась Турция и Сирия 6 февраля - тело его и супруги нашли под завалами.

Также в СМИ сообщили про смерть канадского актера Джорджа Робертсона, который стал известен благодаря роли шефа полиции (а позднее - комиссара) Хенри Херста в цикле комедийных фильмов Полицейская академия.

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