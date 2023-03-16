Умер участник проекта Голос країни - музыкант Евгений Щавлинский

Сердце Щавлинского перестало биться в 25 лет - его остановила ужасная болезнь, которая неумолимо прогрессировала.

Умер Евгений Щавлинский - музыкант и участник 8 сезона шоу Голос країни / instagram.com/wholeheart.live, pixabay.com

В возрасте 25 лет умер Евгений Щавлинский - музыкант, певец и участник 8 сезона музыкального проекта "Голос країни". Печальную новость сообщило музыкальное религиозное сообщество wholeheart в социальных сетях.

"Сегодня перестало биться сердце Евгения Щавлинского, автора песни "Исцеление" из первого сборного украинского альбома "Он во всем". ... О своем творчестве Евгений говорил так: "Есть песни, которые рождаются за 10 минут полностью, а другие, которые пишутся месяцами, и как пазл состоят из разных обстоятельств и эмоций. Единственное, что общее для песен, которые я могу назвать своим искусством, – это честность", - сообщается в заявлении.

Причиной смерти Щавлинского стала онкология в терминальной стадии, с которой музыкант боролся последние два года. В 2021 Евгений женился на девушке по имени Сара, которая поддерживала его на нелегком пути борьбы с раком.

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На "Голос країни" Евгений, не смотря на юный возраст, пришел уже состоявшимся музыкантом - писал музыку, его выступления пользовались спросом и в Украине, и в США. Щавлинский записал два альбома ("The First" и "Світ Ілюзій") под псевдонимом Shchavlinskyi, кроме этого занимался саунд-продюсированием и выступал как сессионный гитарист.

Евгений Щавлинский принял участие в шоу "Голос країни" в 2018 году. На "слепых прослушиваниях" восьмого сезона он исполнил песню Fran Healy - Sing. Несмотря на высокие оценки от тренеров, ни одно из тренерских кресел не повернулось к музыканту.

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