Умер редактор Vogue Андре Леон Телли

Андре Леон Телли (16 октября 1948 - 18 января 2022) / instagram.com/andreltalley

На 73 году жизни скончался Андре Леон Телли - американский модный журналист и икона стиля.

Смерть наступила в больнице города Уайт-Плейнс вследствие инфаркта миокарда.

Сообщение о кончине Телли появилось сегодня на его официальной странице в Instagram: "С большой печалью мы сообщаем о смерти Андре Леона Телли 18 января 2022 года в Нью-Йорке. Г-н Телли был выдающимся креативным директором Vogue во время его становления в качестве мировой библии моды. За последние пять десятилетий, будучи международной иконой, он был близким доверенным лицом Ива Сен-Лорана, Карла Лагерфельда, Паломы Пикассо, Дианы фон Фюрстенберг, Бетанн Хардисон, Маноло Бланика, и у него была склонность открывать, воспитывать и прославлять молодых дизайнеров".

Кроме этого Телли работал в журнале Энди Уорхола, в The New York Times, Vanity Fair, Women’s Wear Daily и пр.

К его модным советам прислушивались дизайнеры с мировым именем, он помогал Мишель Обаме в ее бытность первой леди разрабатывать гардероб.

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Мода была настоящей страстью Телли - он грезил ею, будучи 10-летним мальчишкой, когда впервые взял в руки Vogue, и посвятил ей всю жизнь.

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