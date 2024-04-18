Заслуженный журналист Украины, поэт и литератор Мирослав Куек скончался в возрасте 77 лет. Мирослав Иванович был отцом певицы-предательницы Ани Лорак, которая готовится принять гражданство страны-оккупанта и игнорирует войну в Украине.
Про смерть Мирослава Куека сообщил его коллега, журналист Ефим Гусар, в своем блоге в Facebook. "Отлетела светлая душа Мирослава Куека. Сегодня грустная весть всколыхнула сердце: умер Мирослав Куек. Куек Мирослав Иванович – поэт, литератор, заслуженный журналист Украины, общественно-культурный деятель, отец певицы Ани Лорак (Каролины Куек)", - написал Гусар.
Мирослав Куек развелся с мамой Ани Лорак еще до рождения певицы, однако всю жизнь старался поддерживать с ней отношения: когда мама из-за безденежья отдала Каролину в детский дом, отец приходил с подарками навещать ее. Жить в новой семье Мирослава Ивановича Ани Лорак отказывалась.
Ани Лорак на своей странице в Instagram уже отреагировала на смерть Мирослава Куека. Она опубликовала фото с отцом с короткой подписью: "Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце". На похорон отца в Украину певица, вероятней всего, не приедет.
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости:
Ранее Ани Лорак удивила светским выходом дочери, после которого 12-летняя София Налчаджиоглу подверглась жесткой критике в Сети из-за ее внешнего вида.
Также из-за артистки-предательницы на ее кума-путиниста Филиппа Киркорова подали в суд. На ее концерте Примадонн избил охранника, который, на его взгляд, неправильно вел себя в компании Ани Лорак.
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