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Умер Народный артист Украины Андрей Верес

Анна Подгорная
3 октября 2023, 12:14 обновлено 3 октября, 12:14
Яркий музыкальный талант Андрея Николаевича и его титанический труд по возрождению этнических тонкостей украинской музыки оставил след в сердцах украинцев.
Умер Андрей Верес
Умер Андрей Верес / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/president.ukraine

Народный артист Украины, один из создателей ансамбля "Калина", глава Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня" Андрей Верес скончался в возрасте 68 лет. Причина смерти неизвестна.

Скорбную новость в социальных сетях сообщил третий президент Украины Виктор Ющенко. Музыкант был его близким другом.

"Не стало моего друга, души украинской песни – Народного артиста Украины Андрея Вереса. Всю свою жизнь Андрей был искренне предан одной идее – раскрытию потенциала украинской музыки, украинской песни. Он без устали основывал и выводил на высокий профессиональный уровень ансамбли и группы, верил в исполнителей, выращивая в них любовь к пению и любовь к сцене. Искренне сочувствую сыну Максиму, жене Галине, всей семье Верес – вы были мощной опорой для Андрея, источником поддержки и энергии для его замыслов. В эти скорбные дни вспоминаем наиболее светлые моменты, проведенные вместе. Молимся вместе с вами, чтобы смиренно принять эту горькую потерю", - пишет политик.

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Попрощался со своим наставником и ансамбль "Калина": "Как высокопрофессиональный музыкант, талантливый организатор, Андрей Верес создал большое количество музыкальных композиций, пользовавшихся большим успехом и полюбившихся слушателям. Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль "Калина" выражает искренние соболезнования семье, друзьям и всем поклонникам творчества Андрея Вереса! Светлая память Человеку и Музыканту".

Ранее популярный украинский актер, звезда фильма "Довбуш" Сергей Стрельников раскрыл подробности жестокого убийства его отца. Артисту на тот момент было всего 11 лет.

Также стало известно, что в России скончался популярный актер сериалов "Бригада" и "Солдаты" Вячеслав Гришечкин. Он так и не смог принять смерть жены, из-за чего его собственное здоровье стало стремительно ухудшаться.

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