Легендарный советский композитор и народный артист Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Гладков родился в 1935 году в Москве в семье музыкантов. С детства занимался музыкальными опытами. Во время учебы в Московской консерватории ‒ в 1961 году ‒ написал музыку к спектаклю "Друг детства" театра "Современник" под руководством Олега Ефремова. Тогда же начал работать в кинематографе. В 1965 году выпустил свою первую пластинку "Волшебник Изумрудного города" по мотивам одноименной сказки Александра Волкова.
Геннадий Гладков — автор музыки к популярным фильмам, мультфильмам, спектаклям и мюзиклам. Получил широкую известность после того, как в 1969 году вышел мультфильм "Бременские музыканты", композитором которого он стал.
Гладков работал над продолжением мультфильма "По следам бременских музыкантов" (1973), где также спел партию Глупого короля. Он написал музыку к таким легендарным проектам "Малыш и Карлсон", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню", "Ну, погоди!" и многим другим.
Также музыка Гладкова звучит в фильмах "Джентльмены удачи", "Человек с бульвара Капуцинов", "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Англии умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".
До того в Англии на 99-м году жизни умер известный британский артист Лесли Филлипс, которого нынешнее поколение кинозрителей знают по озвучке Распределяющей Шляпы в фильмах о малолетнем волшебнике Гарри Поттере.
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