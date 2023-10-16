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Умер легендарный композитор "Бременских музыкантов" и "Джентельменов удачи"

Дмитрий Видоменко
16 октября 2023, 14:36 обновлено 16 октября, 14:38
Умер советский композитор, народный артист и автор музыки к "Бременским музыкантам" и "Джентельменам удачи" Геннадий Гладков.
Джентельмены удачи, Гладков
Геннадий Гладков скончался на 89-м году жизни / коллаж Главред, скриншот из видео, кадр из фильма

Легендарный советский композитор и народный артист Геннадий Гладков умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Гладков родился в 1935 году в Москве в семье музыкантов. С детства занимался музыкальными опытами. Во время учебы в Московской консерватории ‒ в 1961 году ‒ написал музыку к спектаклю "Друг детства" театра "Современник" под руководством Олега Ефремова. Тогда же начал работать в кинематографе. В 1965 году выпустил свою первую пластинку "Волшебник Изумрудного города" по мотивам одноименной сказки Александра Волкова.

Геннадий Гладков — автор музыки к популярным фильмам, мультфильмам, спектаклям и мюзиклам. Получил широкую известность после того, как в 1969 году вышел мультфильм "Бременские музыканты", композитором которого он стал.

видео дня

Гладков работал над продолжением мультфильма "По следам бременских музыкантов" (1973), где также спел партию Глупого короля. Он написал музыку к таким легендарным проектам "Малыш и Карлсон", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню", "Ну, погоди!" и многим другим.

Также музыка Гладкова звучит в фильмах "Джентльмены удачи", "Человек с бульвара Капуцинов", "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Англии умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".

До того в Англии на 99-м году жизни умер известный британский артист Лесли Филлипс, которого нынешнее поколение кинозрителей знают по озвучке Распределяющей Шляпы в фильмах о малолетнем волшебнике Гарри Поттере.

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