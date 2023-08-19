Актер умер на 82 году жизни. У него было воспаление почек.

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Умер Игорь Ясулович / Коллаж Главред, фото Стархит, Mk.ru

В террористической России, на 82 году жизни, скончался народный артист РФ Игорь Ясулович.

"Игорь Николаевич Ясулович скончался сегодня", - сообщили Интерфакс в пресс-службе ГИТИСа.

Актер Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. В 1962 году окончил актерский, а затем, в 1974 году, и режиссерский факультет ВГИКа.

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С 1962 года он был актером Экспериментального театра-студии пантомимы ("Эктемим"), в 1964-1994 годах служил в Театре-студии киноактера, с 1994 года был актером Московского ТЮЗа.

В кино Ясулович начал сниматься в 1961 году в фильме "Девять дней одного года". Всего на его счету более 320 ролей, снимался преимущественно в ролях второго плана и эпизодах. Среди картин, где он снимался, - "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и другие.

18 июля актера госпитализировали в одну из Московских больниц с острым воспалением почек. Актеру сделали четыре экстренные операции. Докторам удалось вывести жидкость из брюшной полости и дыхательных путей. По имеющимся сведениям, к врачам мужчина обратился не сразу.

Напомним, ранее в террористической России скончался еще один актер Виктор Мелихов, который снимался в любимом фильме жителей страны-агрессора "Бандитский Петербург".

Напомним, ранее ушел из жизни популярный в террористической России актер Александр Орловский. Он скончался на 61-м году жизни.

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