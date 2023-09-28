Умер легендарный актер и исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

В Великобритании на 83-м году жизни умер легендарный актер Майкл Гэмбон, более всего известный по роли волшебника Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере.

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Майкл Гэмбон умер в больнице от приступа пневмонии / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В возрасте 82 лет умер актер Майкл Гэмбон, известный в том числе по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Он скончался в больнице после приступа пневмонии.

"Мы опустошены, сообщая о потере сэра Майкла Гэмбона", — говорится в заявлении семьи актера. Они сообщили, что он умер в больнице после перенесенного воспаления легких в окружении родных и близких.

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Майкл Гэмбон родился в Ирландии 19 октября 1940 года. Он начал карьеру как актер театра, выступал на сцене Королевского национального театра. Наибольшую известность Гэмбону принесла роль профессора Альбуса Дамблдора в шести из восьми фильмах о Гарри Поттере. Актер также сыграл в фильмах "Сонная лощина" и "Госфорд-парк", сериалах "Мегрэ", "Эмма" и "Доктор Кто".

Гэмбон четыре раза был награжден телепремией BAFTA как лучший актер (1987, 2000, 2001, 2002), был номинирован на премии "Эмми" (2002) и "Золотой глобус" (2003). Но самый большой успех ему принесла роль Альбуса Дамбдлора, директора школы чародейства и волшебства Хогвартс - из серии фильмов о "Гарри Поттере", которую он играл с 2004 по 2011 год.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Англии умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".

До того в Англии на 99-м году жизни умер известный британский артист Лесли Филлипс, которого нынешнее поколение кинозрителей знают по озвучке Распределяющей Шляпы в фильмах о малолетнем волшебнике Гарри Поттере.

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