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Умер известный украинский актер Александр Гетманский

2 апреля 2023, 22:30
Долгое время артист боролся с тяжелой болезнью, которая все же взяла верх над ним.
Александр Гетманский
Умер украинский актер Александр Гетманский / facebook.com/lesyatheatre, pexels.com

Ночью 1 апреля умер украинский актер, Народный артист Украины Александр Николаевич Гетманский. Ему было 63 года.

Печальную новость сообщили на официальной странице Национального академического театра имени Леси Украинки в Facebook. В нем Гетманский служил почти 20 лет. Причиной смерти артиста называют продолжительную болезнь.

Актера похоронят на его исторической родине - в поселке Высокий Харьковской области. Отпевание состоится в Свято-Ильинском храме. "Сегодня ночью после долгой болезни ушел в вечность народный артист Украины Александр Николаевич Гетманский. Вечная память талантливому Артисту! Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

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За свою карьеру Александр Гетманский сыграл в более чем 40 фильмах, в том числе в кинокомедии "Несколько любовных историй", и американской биографической драме "Ее сердце" с Анджелиной Джоли в главной роли.

В 1994 году актер получил звание Заслуженного артиста Украины, а через 10 лет - Народного артиста.

Ранее стало известно, что турецкий актер Чагдаш Чанкая ("Основание: Осман") погиб в результате землетрясения, от которого содрогнулась Турция и Сирия 6 февраля - тело его и супруги нашли под завалами.

Также в СМИ сообщили про смерть канадского актера Джорджа Робертсона, который стал известен благодаря роли шефа полиции (а позднее - комиссара) Хенри Херста в цикле комедийных фильмов Полицейская академия.

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