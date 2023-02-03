Умер известный модельер Пако Рабанн

Дизайнеру на момент смерти было 88 лет.

Пако Рабанн 1999 год / Instagram

Известный французский модельер и дизайнер испанского происхождения Пако Рабанн умер в возрасте 88 лет в своем доме во Франции.

Его смерть была подтверждена Puig, материнской компанией его брендов, которая заявила, что он "отметил поколения своим радикальным видением моды, и его наследие будет жить", пишет Би-Би-Си.

Рабанн получил всемирную известность благодаря своему эксцентричному дизайну одежды.

Президент отдела моды Puig Хосе Мануэль Альбеса приветствовал дизайн Рабанна, который, по его словам, "сделал трансгрессию притягательной".

"Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дальновидного дизайнера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Среди самых выдающихся фигур моды 20-го века его наследие останется постоянным источником вдохновения. Мы благодарны господину Рабанну за создание нашего авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями", - сказано на его странице в Instagram.

Напомним, ранее стало известно о том, что британский модельер и икона стиля Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года. Согласно официальному заявлению одноименной компании, она мирно ушла из жизни в окружении своей семьи в своем доме в Лондоне.

Для СМИ она была "верховной жрицей панка" и "королевой экстрима". В мире моды она была любимым персонажем, который заряжал энергией и раздвигал границы индустрии до самой смерти.

Кроме того, ранее знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

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