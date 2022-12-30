Умерла "икона стиля" и "королева эсктрима", дизайнер Вивьен Вествуд

Вивьен Вествуд считалась легендарным модельером Великобритании и настоящей бунтаркой.

Вивьен Вествуд / Instagram

Британский модельер и икона стиля Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года.

По информации CNN, согласно официальному заявлению одноименной компании, она мирно ушла из жизни в окружении своей семьи в своем доме в Лондоне.

Для СМИ она была "верховной жрицей панка" и "королевой экстрима". В мире моды она была любимым персонажем, который заряжал энергией и раздвигал границы индустрии до самой смерти.

Она крутила санкюлоты для фотографов после того, как в 1992 году получила Орден Британской империи от королевы. В апреле 1989 года она снялась для обложки журнала Tatler, одетая в костюм Aquascutum, который, по ее словам, был предназначен для Маргарет Тэтчер.

"Откровенно говоря, Вествуд было наплевать. Как самая старшая из инженю с периодически окрашивающимися в оранжевый цвет волосами и алебастровым цветом лица, она поднялась до почитаемого статуса британского национального достояния", - пишет издание.

"У меня есть встроенная извращенность, — сказала Вествуд в основополагающей книге Джона Сэвиджа "England's Dreaming: The Sex Pistols and Punk Rock,", — своего рода встроенные часы, которые всегда реагируют на все ортодоксальное".

Вивьен Изабель Свайр родилась в Дербишире, Англия, 8 апреля 1941 года. Ее мать работала ткачихой на местных хлопчатобумажных фабриках; ее отец происходил из семьи сапожников. Она начала шить одежду для себя еще в подростковом возрасте.После семестра в Художественной школе Харроу она работала учителем начальных классов и вышла замуж за фабричного рабочего Дерека Вествуда в 1962 году. Но все изменилось, когда она ушла от мужа и встретила Малкольма Макларена в 1965 году.

"Мне казалось, что нужно открыть так много дверей, и у него был ключ от каждой из них", — сказала она Newsweek в 2004 году.Невозможно представить Британию 1970-х без их творческого партнерства. Макларен руководил Sex Pistols, а из магазина на лондонской Кингс-роуд Вествуд помог разработать визуальную грамматику для панк-движения.

Ее одежда варьировалась от фетишистского бондажного снаряжения до массивных туфель на платформе и футболок с надписями. Известно, что мятежники продавали футболку, на которой была изображена королева с английской булавкой в королевской губе.

В 1992 году Вествуд вышла замуж за австрийского студента-дизайнера Андреаса Кронталера, который был на 25 лет моложе ее. Они работали со-дизайнерами до того, как в 2016 году он возглавил ее линию готовой одежды. В заявлении, опубликованном после объявления о ее смерти, Кронталер сказал: "Я продолжу жить с Вивьен в своем сердце. Мы работали с ней до самого конца и она дала мне много вещей, с которыми можно было справиться. Спасибо, дорогая".

Вествуд был ярой защитницей планеты, часто отдавая предпочтение качеству, а не количеству, когда речь шла о потреблении моды. Для своего показа осень-зима 2019/2020 на Неделе моды в Лондоне Вествуд отправила моделей, актеров и активистов по подиуму с политическими плакатами, один из которых гласил: "Что хорошо для планеты, хорошо для экономики".

Она часто принимала участие в экологических демонстрациях, а в 2015 году незабываемо проехала на танке по округе тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в знак протеста против гидроразрыва пласта. В июне 2020 года Вествуд, одетая в желтое, подвешивала себя в гигантской птичьей клетке в знак протеста против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед центральным уголовным судом Великобритании.

Напомним, ранее знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года.

Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

Пеле был госпитализирован в конце ноября на фоне респираторной инфекции. При этом с сентября прошлого года бразилец получал терапию от рака после удаления опухоли толстой кишки.

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