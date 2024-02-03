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Умер голливудский актер, сыгравший в "Рокки"

Алена Кюпели
3 февраля 2024, 10:56
Артист ушел из жизни в собственном доме, прямо во сне.
Умер актер, звезда сериала
Умер актер, звезда сериала "Рокки" / Коллаж Главред, фото Instagram/carlweathers

Карл Уэзерс, сыгравший роль Аполло Крида в первых четырех фильмах Рокки и появившийся в "Хищнике", "Мандалорце", "Счастливчике Гилморе", "Экшене Джексоне", "Замедленном развитии" и десятках других фильмов и телешоу, умер в четверг, сообщила его семья.

Артисту на момент смерти было 76 лет, пишет Deadline.

"Мы глубоко опечалены сообщением о кончине Карла Уэзерса", — говорится в заявлении его семьи.

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"Он мирно умер во сне в четверг, 1 февраля 2024 года. … Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь. Своим вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил признание во всем мире и среди поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом", - сообщили родные артиста.

Ранее умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Смерть талантливого артиста стала шоком для его близких, которые и не подозревали о его проблемах со здоровьем.

Также в США совершил самоубийство звезда сериалов, американский актер Алек Массер. Бездыханное тело артиста обнаружила в их доме в Дель-Маре, Калифорния, его невеста Пейдж Пресс.

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