Умер Борис Невзоров: актеру было 72 года

Умер Борис Невзоров / ТПО "Рок"

Актер и режиссер Борис Невзоров умер на 73-м году жизни.

Причиной его смерти стал коронавирус, пишут российские СМИ.

На счету актера более 100 ролей в кино и на телевидении: Федор в фильме "Найти и обезвредить", полковник Василий Орлов в "Говорит Москва".

В последние годы жизни снимался в основном в сериалах

Напомним, 18 февраля, в возрасте 89 лет, умер советский актер Геннадий Юхтин.

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Читайте такжеУмер известный советский актерАктер также скончался от последствий Covid-19. 27 января он почувствовал недомогание. 11 февраля был госпитализирован в тяжелом состоянии. 15 февраля его перевели в реанимацию, где врачам удалось стабилизировать его состояние. После этого Юхтин выписался из больницы, а 18 февраля скончался.

Также мы писали, что на 77 году жизни скончалась певица, "королева соула и фанка" Бетти Дэвис. Причиной смерти Бетти Дэвис называют онкологию, которую диагностировали певице всего за неделю до смерти.

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