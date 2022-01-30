Умер знаменитый режиссер и актер Виктор Мережко

Умер Виктор Мережко / Скриншот

В России скончался народный артист РФ, известный режиссер и актер Виктор Мережко.

Он умер на 85-м году жизни, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов РФ.

"Да, это так", - сказали в союзе, отвечая на соответствующий вопрос.

Виктор Мережко: биография

Мережко родился в 1937 года в Ростовской области.

В 1952 году вместе с семьёй переехал в село Русская Поляна под городом Черкассы, где выучил украинский язык и закончил украинскую школу.

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Пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет киноинженеров, но не выдержал вступительных экзаменов.

В 1956 году поехал во Львов, где поступил и окончил Украинский полиграфический институт им. Ивана Фёдорова.

В 1963 году послал свои работы на конкурс в Москву. В 1964—1968 годах учился во ВГИКе .

По сценариям Виктора Мережко было снято 50 фильмов и 12 мультфильмов,

Виктор Мережко: фильмография

Актёр

1969 — Если есть паруса — Виктор

1982 — Полёты во сне и наяву — эпизод

1986 — Прости — Владимир Юрьевич

1987 — Девятое мая

1989 — Нечистая сила — покупатель в машине

1989 — Под небом голубым…

1990 — Дикий пляж — Филиппыч

1992 — Рэкет — адвокат Владимир Иванович Сабур

1993 — Русский роман

1998 — Три женщины и мужчина — Владимир Иванович

2001 — Крот — наркобарон Сабур

2001 — Крылья

2002 — Крот 2 — наркобарон Сабур

2002 — Провинциалы — камео

2003 — Замыслил я побег — поэт

2007 — Сонька Золотая Ручка — "Мамай", глава криминальной организации "Червонный валет"

2010 — Сонька. Продолжение легенды — "Мамай", глава криминальной организации "Червонный валет"

2012 — Дед Иван и Санька — Лева Бузякин.

Режиссёр

2004 — Новогодние мужчины

2005 — Одиночество любви

2006 — Красная Комната

2007 — Белая ночь, нежная ночь

2007 — Сонька Золотая Ручка

2008 — Объявлены в розыск

2008 — Разжатые пальцы

2010 — Сонька. Продолжение легенды

2012 — Подземный переход

2013 — Хуторянин.

Что Мережко говорил об Украине

Отметим, что после Революции Достоинства Мережко заявлял, что он боится проведать могилу своих родителей, сестры и брата в Украине.

В интервью он заявлял, что ему якобы запрещали общаться с родными из Украины, и он столкнулся с "ненавистью к русскому народу", а также он боится ВСУ.

Мережко поддержал захват Крыма Россией

Обратим внимание, что Мережко открыто поддерживал захват Крыма РФ в 2014 году.

По его мнению, Крым - "это исконно российская территория".

"Это была мощная, блистательно проведенная операция, которая войдет в мировые учебники истории". - говорил Мережко о том, как РФ захватила украинский Крым.

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