Умер знаменитый режиссер и актер Виктор Мережко

Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.
В России скончался народный артист РФ, известный режиссер и актер Виктор Мережко.
Он умер на 85-м году жизни, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов РФ.
"Да, это так", - сказали в союзе, отвечая на соответствующий вопрос.
Виктор Мережко: биография
Мережко родился в 1937 года в Ростовской области.
В 1952 году вместе с семьёй переехал в село Русская Поляна под городом Черкассы, где выучил украинский язык и закончил украинскую школу.
Пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет киноинженеров, но не выдержал вступительных экзаменов.
В 1956 году поехал во Львов, где поступил и окончил Украинский полиграфический институт им. Ивана Фёдорова.
В 1963 году послал свои работы на конкурс в Москву. В 1964—1968 годах учился во ВГИКе .
По сценариям Виктора Мережко было снято 50 фильмов и 12 мультфильмов,
Виктор Мережко: фильмография
Актёр
- 1969 — Если есть паруса — Виктор
- 1982 — Полёты во сне и наяву — эпизод
- 1986 — Прости — Владимир Юрьевич
- 1987 — Девятое мая
- 1989 — Нечистая сила — покупатель в машине
- 1989 — Под небом голубым…
- 1990 — Дикий пляж — Филиппыч
- 1992 — Рэкет — адвокат Владимир Иванович Сабур
- 1993 — Русский роман
- 1998 — Три женщины и мужчина — Владимир Иванович
- 2001 — Крот — наркобарон Сабур
- 2001 — Крылья
- 2002 — Крот 2 — наркобарон Сабур
- 2002 — Провинциалы — камео
- 2003 — Замыслил я побег — поэт
- 2007 — Сонька Золотая Ручка — "Мамай", глава криминальной организации "Червонный валет"
- 2010 — Сонька. Продолжение легенды — "Мамай", глава криминальной организации "Червонный валет"
- 2012 — Дед Иван и Санька — Лева Бузякин.
Режиссёр
- 2004 — Новогодние мужчины
- 2005 — Одиночество любви
- 2006 — Красная Комната
- 2007 — Белая ночь, нежная ночь
- 2007 — Сонька Золотая Ручка
- 2008 — Объявлены в розыск
- 2008 — Разжатые пальцы
- 2010 — Сонька. Продолжение легенды
- 2012 — Подземный переход
- 2013 — Хуторянин.
Что Мережко говорил об Украине
Отметим, что после Революции Достоинства Мережко заявлял, что он боится проведать могилу своих родителей, сестры и брата в Украине.
В интервью он заявлял, что ему якобы запрещали общаться с родными из Украины, и он столкнулся с "ненавистью к русскому народу", а также он боится ВСУ.
Мережко поддержал захват Крыма Россией
Обратим внимание, что Мережко открыто поддерживал захват Крыма РФ в 2014 году.
По его мнению, Крым - "это исконно российская территория".
"Это была мощная, блистательно проведенная операция, которая войдет в мировые учебники истории". - говорил Мережко о том, как РФ захватила украинский Крым.
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