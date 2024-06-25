Умер автор хита Сome my lady: рок-звезду нашли бездыханным

Основатель и солист ню-металл-группы Crazy Town Сет Бинзер, более известный по псевдониму Шифти Шеллшок, умер 24 июня на 49-м году жизни.

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Сет Бинзер умер в своем доме в Лос-Анджелере / коллаж Главред, фот Instagram

Основатель и солист ню-метал-группы Crazy Town Сет Бинзер (сценический псевдоним Шифти Шеллшок, умер 24 июня на 49-м году жизни. Детали смерти правоохранительные органы не сообщают, упоминая только, что инцидентом занимается следователь Лианна Дарабедян.

Тело Бизнера обнаружили в собственном доме в Лос-Анджелесе, США. У артиста осталось трое сыновей.

Хотя причина смерти пока не называется, но у Бинзера была многолетняя и тяжелая зависимость от наркотических веществ. Несколько лет он пытался с нею бороться. Но в феврале 2012 года его арестовали правоохранители за хранение кокаина, а впоследствии осудили на срок до трех лет условного заключения.

Что такое ню-метал? Ню-метал (англ. nu metal, также известен как nü-metal или aggro-metal) является одной из форм альтернативного метала, в которой комбинируются элементы различных поджанров метала с такими жанрами, как хип-хоп, альтернативный рок, фанк и гранж, сообщает "Википедия".

В музыкальной индустрии Сет Бинзер прославился в начале 2000-х со своей группой Crazy Town благодаря хиту Butterfly (Сome me lady) – написанной на основе инструментальной композиции Red Hot Chilly Peppers Pretty Little Ditty.

Четверть века назад песня занимала первые места в хит-парадах по всему миру (в том числе Billboard Hot 100 в США ). Даже сейчас на популярном стриминговом сервисе Spotify трек имеет более 420 млн прослушиваний.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что умер всемирно известный писатель Милан Кундера - автор книги "Невыносимая легкость бытия" скончался в возрасте 94 лет.

Также стало известно, что исполнительница саундтрека к мультфильму "Мулан" покончила с собой - певица Коко Ли долгие годы страдала от депрессии, которая привела ее к плачевному финалу.

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