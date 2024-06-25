УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Умер автор хита Сome my lady: рок-звезду нашли бездыханным

Дмитрий Видоменко
25 июня 2024, 17:13
39
Основатель и солист ню-металл-группы Crazy Town Сет Бинзер, более известный по псевдониму Шифти Шеллшок, умер 24 июня на 49-м году жизни.
Бинзер умер
Сет Бинзер умер в своем доме в Лос-Анджелере / коллаж Главред, фот Instagram

Основатель и солист ню-метал-группы Crazy Town Сет Бинзер (сценический псевдоним Шифти Шеллшок, умер 24 июня на 49-м году жизни. Детали смерти правоохранительные органы не сообщают, упоминая только, что инцидентом занимается следователь Лианна Дарабедян.

Тело Бизнера обнаружили в собственном доме в Лос-Анджелесе, США. У артиста осталось трое сыновей.

Хотя причина смерти пока не называется, но у Бинзера была многолетняя и тяжелая зависимость от наркотических веществ. Несколько лет он пытался с нею бороться. Но в феврале 2012 года его арестовали правоохранители за хранение кокаина, а впоследствии осудили на срок до трех лет условного заключения.

Что такое ню-метал?

Ню-метал (англ. nu metal, также известен как nü-metal или aggro-metal) является одной из форм альтернативного метала, в которой комбинируются элементы различных поджанров метала с такими жанрами, как хип-хоп, альтернативный рок, фанк и гранж, сообщает "Википедия".

В музыкальной индустрии Сет Бинзер прославился в начале 2000-х со своей группой Crazy Town благодаря хиту Butterfly (Сome me lady) – написанной на основе инструментальной композиции Red Hot Chilly Peppers Pretty Little Ditty.

Четверть века назад песня занимала первые места в хит-парадах по всему миру (в том числе Billboard Hot 100 в США ). Даже сейчас на популярном стриминговом сервисе Spotify трек имеет более 420 млн прослушиваний.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что умер всемирно известный писатель Милан Кундера - автор книги "Невыносимая легкость бытия" скончался в возрасте 94 лет.

Также стало известно, что исполнительница саундтрека к мультфильму "Мулан" покончила с собой - певица Коко Ли долгие годы страдала от депрессии, которая привела ее к плачевному финалу.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Взрывоопасный Дагестан: Сергей Данилов - о бомбе замедленного действия внутри РФ

Взрывоопасный Дагестан: Сергей Данилов - о бомбе замедленного действия внутри РФ

17:45 Интервью
Оккупантов уничтожают массово: в ВСУ раскрыли колоссальные потери РФ возле Часового Яра

Оккупантов уничтожают массово: в ВСУ раскрыли колоссальные потери РФ возле Часового Яра

17:03 Украина
Изменение сроков обновление данных в ТЦК: в Минобороны дали окончательный ответ

Изменение сроков обновление данных в ТЦК: в Минобороны дали окончательный ответ

16:42 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки 8928

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

По всей РФ: 103 тысячи россиян восстали против путиниста Филиппа Киркорова 3498

По всей РФ: 103 тысячи россиян восстали против путиниста Филиппа Киркорова

Как отмыть крышку унитаза от желтых пятен - больше не появятся 3288

Как отмыть крышку унитаза от желтых пятен - больше не появятся

Пусть прекращает войну : в США жестко ответили на жалобы РФ из-за жертв в Крыму 2934

"Пусть прекращает войну": в США жестко ответили на жалобы РФ из-за жертв в Крыму

Последние новости

17:45

Взрывоопасный Дагестан: Сергей Данилов - о бомбе замедленного действия внутри РФ

17:37

Пропагандист Борис Корчевников заговорил о своих похоронах - что случилось

17:35

Будет тепловой удар: при какой температуре опасно выгуливать собак

17:20

Как выбрать школу для своего ребенка? новости компании

17:13

Умер автор хита Сome my lady: рок-звезду нашли бездыханнымВидео

Украина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - ЯгунУкраина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - Ягун
17:08

Неприкрытая нежность: Витвицкая похвасталась отдыхом с бойфрендом-военным

17:03

Оккупантов уничтожают массово: в ВСУ раскрыли колоссальные потери РФ возле Часового Яра

17:02

Кристина Орбакайте заговорила о внуках - детали

16:55

Отказалась ли РФ от Сумщины после обстрелов ВСУ ее приграничья: данные ГПСУ

Реклама
16:53

"Сэкономите 25% топлива": эксперт рассказал, что не нужно включать в машине

16:42

Изменение сроков обновление данных в ТЦК: в Минобороны дали окончательный ответ

16:34

Утренняя привычка, которая делает зубы желтыми: стоматолог назвал главную ошибкуВидео

16:27

Пономарев показал стильное фото покойной матери и почтил ее память

16:24

"Пока танцует под Инстасамку": как живет дочь путиниста Филиппа Киркорова за границей

16:17

Потеряете самое ценное: кого нельзя ругать 26 июня - приметы

16:10

Почему украинцам начали чаще выключать свет: в Минэнерго шокировали заявлением

16:04

Эксперты определили лучшее время суток для полива растений, чтобы не погубить их

15:59

На какую помощь имеют право переселенцы: куда обратиться и какие суммы

15:55

Не пустяк: во дворце назвали инцидент с принцессой Анной серьезным

15:53

Тищенко избирают меру пресечения: тот в суде рассказывает о "караванах" и "каштанах"

Реклама
15:52

Оккупанты тянут в Крым новые ПВО: в ВМС рассказали, чем это обернется для РФ

15:45

Какая погода будет в Украине в июле 2024 года: ударит температура выше нормы

15:35

Разгромное решение: ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении прав человека в Крыму

15:26

Новый скандал: Настя Каменских "вляпалась" в неприятности

15:26

У Сил обороны есть успехи: боец Нацгвардии назвал направление на Харьковщине

15:11

Порошенко возглавил список политиков, которые пиарятся на войне и вредят стране, - опрос

14:59

Бывшая жена Узелкова оказалась в больнице: что случилось

14:55

Сантехник назвал продукт, который категорически нельзя смывать в раковину

14:43

Только люди с ястребиным зрением найдут зубную щетку: на поиски есть всего 8 секунд

14:40

Можно ли удалять волосы в носу: как не доводить ситуацию до проблемыВидео

14:27

Ордера на арест Шойгу и Герасимова за преступления в Украине: громкое решение МУС

14:25

Ракеты являются красной линией: Франция может оставить Украину без необходимой помощи

13:57

Китайский гороскоп на завтра 26 июня: Свиньи - будьте осторожны, Драконам - новая работа

13:52

Обновление данных в ТЦК: в Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации

13:44

Обычная тетка: россияне высмеяли Лорак без макияжа

13:38

"Странная ситуация": украинский ведущий разнес беглеца Олега Винника

13:26

Два "Панциря" взлетели на воздух: в НГУ назвали направление мощного удара по РФФото

13:12

Середина месяца будет худшим временем: названы главные опасности на июль 2024Видео

12:57

Гороскоп на завтра 26 июня: Близнецам - сильное переутомление, Львам - сюрпризы

12:55

Евро 2024 Украина - Бельгия: анонс решающего матча, прогноз букмекеров, где смотреть

Реклама
12:49

"Ни за что не ешьте их": садовод рассказал, почему на огороде растут грибы

12:30

Россиян накрыли "Градом": на юге ВСУ уничтожили 5 лодок РФ и "жирную" цель

12:21

Изменилось лицо: как впервые проявилась болезнь Заворотнюк

12:00

Евросоюз официально начал переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕСВидео

11:53

План освобождения Донбасса: Черник удивил прогнозом окончания войны в Украине

11:50

Отшибло память: раскрыты подробности травм 73-летней сестры Чарльза III

11:34

Испания отправила Украине вторую партию ракет для Patriot - El Mundo

11:31

В РФ взорвали полевой склад боеприпасов: в ГУР раскрыли детали спецоперации

11:24

"Врет": Алсу в комментариях вывела на чистую воду любовницу мужа

11:22

"Ситуация складывается в нашу пользу": ВСУ возвращают территории Харьковской области

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять