Умер актер, сыгравший важную роль в "Гарри Поттере"

Лесли Филиппс, шляпа / скриншоты из видео

В Англии на 99-м году жизни умер известный британский артист Лесли Филлипс, которого нынешнее поколение кинозрителей знают по озвучке Распределяющей Шляпы в фильмах о малолетнем волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщили журналисты британского таблоида Mirror со ссылкой на импрессарио актера.

Есть информация, что Филлипс пережил два инсульта еще в 2014 году. Жена артиста, Зара Карр трогательно прокомментировала его смерть.

"Я потеряла замечательного мужа, а публика потеряла по-настоящему великого шоумена. Он был национальным достоянием. Люди любили его. Его окружала толпа, куда бы он ни пошел", – сказала она.

Карьера Филлипса продолжалась более 80 лет. На его счету более 200 ролей в фильмах и сериалах. Среди них такие известные фильмы: "Империя Солнца", "Самый длинный день", "Золушка", "Аладдин", "Лара Крофт: Расхититель гробниц", "Шоу Кэтрин Тейт", "Байка из склепа".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Англии умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".

До того, в начале августа 2022 года, умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).

Другие новости: