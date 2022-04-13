Украинский продюсер показал "подарок", который оккупанты оставили у него в доме

Дом Игоря Кондратюка обстреляли еще в марте.
Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк показал жуткие фото из своего дома после визита оккупантов.
Как известно, дом Кондратюка обстреляли еще в марте.
Спустя месяц после обстрела Игорь Кондратюк показал "подарок" от русских орков, который смогли достать украинские саперы.
Фото продюсер опубликовал на своей странице в Facebook.
"Называется 9М22У. Снаряд для "Градов". Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане!", – написал Кондратюк.
К счастью, в момент попадания снаряда в дом продюсера никого в доме не было.
Кондратюк вместе с семьей покинул особняк еще 2 марта. Соседи шоумена пришли на помощь и прикрыли разбитые окна в отсутствие владельцев.
Продюсер рассказал, что планирует начать ремонт в доме сразу же после победы.
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Как ранее сообщали, оккупанты разбомбили дом Александра Усика в Киевской области. Екатерина Усик показала, что натворили российские войска.
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