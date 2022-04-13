Украинский продюсер показал "подарок", который оккупанты оставили у него в доме

Кондратюк / соцсети

Украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк показал жуткие фото из своего дома после визита оккупантов.

Как известно, дом Кондратюка обстреляли еще в марте.

Спустя месяц после обстрела Игорь Кондратюк показал "подарок" от русских орков, который смогли достать украинские саперы.

Фото продюсер опубликовал на своей странице в Facebook.

"Называется 9М22У. Снаряд для "Градов". Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане!", – написал Кондратюк.

К счастью, в момент попадания снаряда в дом продюсера никого в доме не было.

Кондратюк вместе с семьей покинул особняк еще 2 марта. Соседи шоумена пришли на помощь и прикрыли разбитые окна в отсутствие владельцев.

Продюсер рассказал, что планирует начать ремонт в доме сразу же после победы.

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