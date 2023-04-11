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Украинский продюсер и бывший любовник Ани Лорак сбежал в РФ

Анна Подгорная
11 апреля 2023, 19:36 обновлено 11 апреля, 19:36
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Примечательно, что из-за оккупационных войск Юрий Фалеса лишился имущества еще в начале полномасштабной войны.
Юрий Фалеса, Ани Лорак
Продюсер и бывший любовник Ани Лорак Юрий Фалеса перебрался жить в РФ / instagram.com/yuriyfalyosa, instagram.com/anilorak

Украинский музыкальный продюсер Юрий Фалеса, который работал и жил в фактическом браке с Ани Лорак на заре ее карьеры более 10 лет, еще в марте 2022 года лишился дома - в здание в частном секторе Подольского района Киева попала вражеская ракета, которая разрушила его практически до основания.

Тогда продюсер пафосно заявил, что жилище, в котором также находился его рабочий офис, он планирует отстроить. Однако от этих планов он, похоже, отказался. В интервью для ЖВЛ его бывшая жена, певица Маша Гойя, сообщила, что Фалеса бежал в рф.

По словам артистки, для продюсера это было единственно правильным решением - он принял сторону "вне политики", и теперь живет в Йошкар-Оле у мамы. Гойя отмечает, что не осуждает его за такое решение.

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"Он был в моей жизни. Я его очень уважаю и желаю ему счастья. Я с ним общалась где-то две недели назад. Он сейчас в России, в Йошкар-Оле. Вы знаете все, что разрушили его дом, и он был вынужден покинуть Киев и отправиться к маме", - говорит певица и отмечает, что в целом понимает побег Юрия Фалесы, ведь он очень скучал по маме, и естественно, что в "такое время" он выбрал родных.

Отмена концертов Лорак в России

Стоит отметить, что недавно Ани Лорак дала якобы благотворительный акустический концерт, полученные средства от которого должны были пойти "людям, которые нуждаются в помощи".

По словам предательницы, нужна была помощь женщинам (Лорак не говорит украинкам, хотя это имеется ввиду), которые остались без крыши над головой. Позже оказалось, что она помогала людям, который пострадали от российской агрессии.

Отметим, что ранее стало известно о том, что объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре. "Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", - говорит чиновник.

Он также добавил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут здесь зарабатывать.

Теперь же, вслед за Краснодаром, концерт отменили в Ростове, также под вопросом её выступление в Воронеже. А общественники, по информации медиа, требуют признать украинскую певицу, которая пытается "усидеть на двух стульях", иноагентом. "Обращение уже в Генпрокуратуре", - сообщают РосСМИ.

Испугавшись того, что она лишится своего единственного заработка, Лорак поспешила оправдаться и заявила, что украинские власти поставили ей ультиматум.

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