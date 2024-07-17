Украинский актер неожиданно выехал в США: экс-супруга сделала заявление

Блогер Алина Шаманская рассказала, что думает об отъезда своего бывшего супруга, актера и шоумена Руслана Ханумака, из Украины в Соединенные Штаты.

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Шаманская и Ханумак в разводе, их объединяет только сын / Коллаж: Главред, фото: Instagram Шаманской, Instagram Ханумака

Украинская блогер и ведущая Алина Шаманская решила прокомментировать отъезд своего бывшего мужа Руслана Ханумака из Украины в США. По ее словам, она не хотела этого делать, но вынуждена отвечать из-за волны негативных комментариев.

В своем Instagram девушка рассказала, что не собиралась реагировать на отъезд Ханумака во время войны Украины с Россией в США, но теперь решила высказаться о ситуации.

По словам Шаманской, она давно разведена с Ханумаком, а у ее бывшего мужа – другая. Бывших супругов объединяет только сын.

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"Я вынуждена сделать это объявление, потому что, к моему большому удивлению, существует определенное количество людей, которое считает, что я до сих пор замужем и имею отношения с Русланом Ханумаком. Я хочу это опровергнуть и заявить, что довольно давно я подала на развод. Сейчас я официально разведена. Никакого отношения к его принятым решениям и действиям я не имею. Этот человек был в отношениях еще задолго до развода и находится сейчас. Единственное, что нас объединяет, это наш сын", - подчеркнула Алина Шаманская.

Кто такой Руслан Ханумак? Руслан Ханумак - украинский актер, ведущий и комик. Участник юмористического проекта "Лига смеха". Сотрудничал со Студией "Квартал 95".

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Алина Шаманская уличила Руслана Ханумака во лжи после заявления о разводе: оба супруга изложили свою версию событий. Шаманская сказала, что версия Ханумака не соответствует действительности.

Новый клип Ханумака угодил в огромный скандал: его песня и клип "Дика Дичка" подверглись жесткой критике. Трек был посвящен женщинам-военным, которые защищают Украину на передовой.

Украинская правда узнала, когда Ханумак уехал в США. По данным журналистов, Ханумак, который уехал в Штаты и сказал, что из-за сына не собирается возвращаться в Украину, покинул территорию украинского государства еще за два месяца до того, как об этом сказал.

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