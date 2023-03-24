"Хайп на войне" и "пиксельная юбочка": новый клип Ханумака угодил в огромный скандал

Сам Ханумак посвятил свой новый трек женщинам-военным, защищающим нашу страну на передовой.

Фрагмент клипа "Дика Дичка" / Скриншот

Актер и режиссер Руслан Ханумак угодил в скандал. Причем скандал не просто сексистский, а еще и связанный с женщинами-военными, которые защищают сейчас Украину от российского агрессора.

В частности, на лютый народный хейт нарвалась его песня и клип "Дика Дичка". Музыкальное видео при участии украинской актрисы Дарьи Петрожицкой появилось на разных платформах 22 марта. Сам Ханумак посвятил свой новый трек женщинам-военным, защищающим нашу страну на передовой.

Пользователи не оценили песню о "пиксельной юбочке" и обрушили на страницу режиссера весь свой хейт в отношении нового клипа.

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"Что за позор. Уже может хватит на войне хайп делать", "Военные на подтанцовке? Серьезно? Стиль Потапа, наверное вы его большой фанат. Но ощущение, что клип придумали и сняли наркоманы", "Ну не знаю, для меня, как жены военного ВСУ, это дичка и позор. Потому что если бы вы снимали клип в окопе, я бы поняла. А так есть элита, которая не воюет, потому что не умеет и есть наши ребята, которые за эту дичку погибают. Ну как-нибудь так", "Военная форма для хайпа. Как на эту веселуху смотреть ребятам с передовой", - написали пользователи.

Позже создатель скандальной композиции и клипа заявил, что уходит из профессии.

"Я не буду идти против народа. Потому что идущий против украинского народа всегда плохо заканчивает. Еще полгода назад, когда я начинал музыкальную карьеру, я не мог себе представить, что заканчивать буду ее именно так. Мне не место в музыке и я уйду из музыкальной индустрии, чтобы не портить ваш музыкальный вкус", — сказал Ханумак в видео на своей странице Instagram.

Артист впрочем рассыпался в благодарностях женщинам, которые защищают страну от российской агрессии. "Хочу принести извинения тем, кому я разрушил жизнь этой песней и испортил все, что только можно было. Давайте не искать внутреннего врага. Потому что еще дышит русская мразина на нашей земле", – добавил автор и продюсер.

"Я сегодня проводила родственников умершего военного в морг и едва сдержала слезы, а у некоторых недопевцов поднимается рука "рыгать такими шедеврами", - пишут пользователи.

"5 минут назад просматривал репортаж, где бойцы говорят, что не хватает машин и везут даже свои на передовую. А здесь три броневика для съемок дикой дички", - возмущаются они.

Комментарии Дика Дичка / Скриншот

Напомним, ранее стендап-комик и волонтер Владимир Дантес попытался оправдать своего коллегу, украинского рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) за скандальный трек под названием "Волонтер".

"Я когда-то думал себе: надо о коллегах правду-матку рубить. Знаешь, комментарии, наверное, говорят сами за себя. С другой стороны, честно, я очень добрый человек, очень добрый. И в какой-то момент я так пытаюсь поставить себя на его место. Может, он так себе представляет волонтерство? Может, у него это так? Я еще тебе скажу так: это классный опыт для любого артиста. Тебя этот опыт научит в будущем делать что-то другое", - сказал Дантес.

Ранее также легенда украинской рок-музыки и фронтмены группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка назвал Надю Дорофееву и Потапа (Алексея Потапенко) "патриотическими циниками".

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