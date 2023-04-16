Украинская теннисистка получила предложение руки и сердца в канун Пасхи

Избранником Марты Костюк стал Георгий Вайкович, с котором спортсменка начала встречаться после начала полномасштабной войны в Украине.

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Марта Костюк и Георгий Вайкович обручились / instagram.com/martakostyuk

Украинская теннисистка, вторая ракетка Украины Марта Костюк сообщила радостную новость - спортсменка выходит замуж. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок с помолвки.

Избранник Костюк, финансовый трейдер Георгий Вайкович, сделал ей предложение в канун светлого праздника Пасхи. На фото влюбленные позируют вместе, теннисистка демонстрирует безымянный палец с обручальным кольцом на нем.

"Это случилось пару восходов солнца назад ❤️", - подписала снимок счастливая невеста. В комментариях ее поздравляют восторженные коллеги, среди которых и Элина Свитолина.

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Ранее Марта Костюк состояла в отношения с российскими теннисистами. С последним из них спортсменка рассталась в первые недели полномасштабной войны в Украине.

Отношения с Вайковичем, который также был связан с миром тенниса, она прежде не комментировала.

Марта Костюк и Георгий Вайкович обручились / instagram.com/martakostyuk

Ранее стало известно, что американская актриса, двукратная обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", Хилари Суонк в возрасте 48 лет впервые стала мамой.

Также появилась новость о том, что певица и 12-кратный лауреат премии "Грэмми" Тейлор Свифт рассталась с бойфрендом-актером после 6 лет романтических отношений.

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