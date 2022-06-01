Украинская певица MamaRika рассказала свой вещий сон о войне, который приснился ей накануне

MamaRika снился вещий сон про войну в ночь на 24 февраля / instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) поделилась своими воспоминаниями о первом дне войны - 24 февраля 2022 года.

В интервью для Зіркового шляху артистка рассказала, что в ночь перед тем, как первые ракеты рашистов упали на украинскую землю, ей снился страшный сон, который оказался вещим.

"Мелкий спал со мной в постели. И мне снится сон, что началась война, потому что я сквозь сон слышала взрывы. Иногда разум работает так, что происходящее в реальности переплетается со сном. Мне снилось, что началась война, и мы начали собирать вещи во сне. Очень страшный сон. Я очнулась в холодном поту. Рядом ребенок и тишина. Я перекрестилась и уснула. Но где-то через минут 10 уже бабахнуло так, что проснулась конкретно понимая, что это уже не сон", - с содроганием вспоминает MamaRika.

Певица была в числе тех, кто не верил, что война может прийти в нашу страну. Собиралась она впопыхах, потому что тревожный чемоданчик она не паковала заранее.

Середа с маленьким сыном сперва покинули Украину, но в начале мая вернулись на родину.

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Ранее блогер и телеведущий Алексей Дурнев дал полезный совет тем, кто, из-за войны сейчас живет с родственниками, и обещание, что даже эта ситуация наладится совсем скоро.

Также во временно оккупированном Крыму прошел конкурс красоты. В одной из номинаций победу одержала девушка родом из Полтавы, чья внешность вызвала волну возмущений.

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