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Украинская дзюдоистка в манящем мини заинтриговала кольцом на безымянном пальце

Анна Подгорная
12 октября 2023, 02:55
Дарья Белодед настолько ослепительно хороша, что отвлекает внимание от непростого подарка от загадочного почитателя.
Дарья Белодед
Дарья Белодед в мини показала кольцо на безымянном пальце / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dariabilodid7

Двукратная чемпионка мира и бронзовая призерша Олимпийских игр по дзюдо Дарья Белодед на днях отпраздновала свое 23-летие. И, похоже, что этот праздник оказался для нее особенным.

Спортсменка на своей странице в Instagram показала, в каком наряде она встречала свой новый год. Белодед выбрала мини-платье из серебристых кристаллов, ярко сверкающих на свету. Волосы она уложила крупными волнами, в макияже предпочла сдержанную классику.

Особое внимание поклонников привлекло кольцо, которым Дарья невзначай хвастается в кадре. Украшение не кажется простым, ведь покоится на безымянном пальчике дзюдоистки. К тому же в подписи к фото она поблагодарила какого-то особенного для нее человека. "Вчера мне исполнилось 23 года. Это был невероятный день! Спасибо, что делаешь меня счастливой", - пишет Белодед.

видео дня

Дарья пока не делала заявлений о том, пора ли ее поздравлять с помолвкой, к тому же лишь благодаря неоднозначным намекам спортсменки поклонники делают вывод, что ее сердце несвободно.

На данный момент известно про два крупных романа Дарьи Белодед: с 2018 по 2019 год она состояла в отношениях с олимпийским чемпионом по дзюдо, итальянцем Фабио Базиле, затем, в 2020-ом, около года встречалась с футболистом "Динамо" Денисом Поповым.

Дарья Белодед
Дарья Белодед в мини показала кольцо на безымянном пальце / instagram.com/dariabilodid7

Ранее украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай показала, как на самом деле выглядит ее тело без фотошопа. Таким образом она призвала подписчиков учиться принимать себя и свое тело со всеми несовершенствами.

Также шикарная Дженнифер Энистон показала великолепную фигуру в одном пиджаке - вечно молодая звезда Голливуда в канун 55-летия похвасталась идеальными формами.

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