Украинская блогерша сразу после развода показала публике своего нового парня

Саша Бо показала свою любовь / Соцсети

Украинская блогерша Саша Бо (настоящее имя Александра Пустовит) впервые показала публике лицо своего нового парня. Трогательное фото она опубликовала в Instagram.

Саша встречается с врачом-стоматологом Платоном Тарнавским. На снимке пара предстала в объятиях друг друг, а Тарнавский целовал возлюбленную в нос.

"Очень длинная и интересная история", - подписала кадр Пустовит.

Об отношениях пары стало известно в конце ноября этого года. Они вместе появились на скандальной "голодной тусе" по случаю дня рождения блогера Александра Залиско во Львове. Платон и Саша были одногруппниками.

Ранее Саша была замужем за ютуб-блогером Игорем Пустовитом, с которым прожила шесть лет и родила двух сыновей - Даниила (2016) и Евгения (2018). Накануне пара официально развелась.

Саша Пустовит и Платон Тарнавский / Соцсети

Напомним, ранее Саша выложила в Сети выложила видео, на кадрах которого предстала в объятиях бойфренда. Но тогда не было видно лица парня.

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