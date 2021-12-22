Украинская блогерша сразу после развода показала публике своего нового парня

Известная украинская блогерша представила подписчикам свою новую любовь.
Украинская блогерша Саша Бо (настоящее имя Александра Пустовит) впервые показала публике лицо своего нового парня. Трогательное фото она опубликовала в Instagram.
Саша встречается с врачом-стоматологом Платоном Тарнавским. На снимке пара предстала в объятиях друг друг, а Тарнавский целовал возлюбленную в нос.
"Очень длинная и интересная история", - подписала кадр Пустовит.
Об отношениях пары стало известно в конце ноября этого года. Они вместе появились на скандальной "голодной тусе" по случаю дня рождения блогера Александра Залиско во Львове. Платон и Саша были одногруппниками.
Ранее Саша была замужем за ютуб-блогером Игорем Пустовитом, с которым прожила шесть лет и родила двух сыновей - Даниила (2016) и Евгения (2018). Накануне пара официально развелась.
Напомним, ранее Саша выложила в Сети выложила видео, на кадрах которого предстала в объятиях бойфренда. Но тогда не было видно лица парня.
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