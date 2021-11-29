Саша Бо показала публике лицо нового бойфренда во время страстного поцелуя

Звезда показала, как "прошла ее 26-ая осень".
Украинская блогерша Саша Бо (настоящее имя Александра Пустовит) показала поклонником своего нового возлюбленного.
На своей странице в Instagram звезда Сети выложила видео, на кадрах которого предстала в объятиях бойфренда.
Пара сидела на балконе и пила вино. Саша была на руках у нового возлюбленного. Она закрыла его лицо собой, однако во время их страстного поцелуя, часть лица несколько открылась публике.
"Такой теплой получилась моя 26-я осень", - написала Саша под роликом.
Напомним, Саша Пустовит разошлась со своим мужем - блогером Игорем Пустовитом несколько месяцев назад. Развод был скандальным. Пара была в браке шесть лет. У них есть два сына.
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Автор: Ульяна Виноградова