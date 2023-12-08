Украинская актриса призналась, что является родственницей Тины Кароль

https://stars.glavred.info/ukrainskaya-aktrisa-priznalas-chto-yavlyaetsya-rodstvennicey-tiny-karol-10523342.html Ссылка скопирована

Ирма Витовская о родстве с Тиной Кароль / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/tina_karol

Украинская актриса Ирма Витовская сделала неожиданное признание. Оказывается, она является родственницей Тины Кароль.

Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.

Оказалось, что сама Кароль говорила об этом раньше. По факту, сестра Ирмы Витовской вышла замуж за родного брата Тины Кароль.

"Ну да (мы – родственницы – прим.ред.). Я не думаю, что у нас есть время на то, чтобы "родычаться". У нее еще больше, шоубизнес еще больше не держится места дислокации. Но да, у нас были определенные семейные встречи, когда есть семейные праздники. Это очень редко", – рассказала она.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.