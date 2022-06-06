Украинка с самыми большими скулами в мире похвасталась "обновленным" телом после новой пластики

Анастасия Покрещук показала ноги после липосакции / instagram.com/justqueen88

Модель и блогерка, известная самыми большими скулами в мире, Анастасия Покрещук показала обновленное тело через 10 дней после операции.

На своей странице в Instagram она выложила ролик, на котором хвастается невероятным результатом хирургического "похудения" - в Турции она сделала липосакцию на ногах.

Покрещук осталась в восторге от результата - несмотря на синяки и отечность после операции, который будут сходить еще месяц, она уже видит колоссальный результат. По признанию самой блогерки, такие объемы были у нее только в подростковом возрасте.

Ранее модель призналась, что устала заниматься спортом для поддержания идеальной фигуры, ей гораздо проще сделать липосакцию, чем несколько упражнений.

Радуясь новому телу Покрещук рассказала: "10 дней после ЛИПО. Не знаю что бы я делала без этих чудесных операбельных вмешательств! Есть два варианта: жрала бы, как козочка, одну траву и точно бы [ударилась - неценз.] головой, или просто [сошла бы с ума - неценз.]".

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Ранее экс-"перчинка", 48-летняя британская певица и дизайнерка Виктория Бекхэм похвасталась точеной фигуркой в мини-юбке.

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