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Украинец разбил лицо российской звезде сериала "Интерны"

Алена Кюпели
13 июля 2023, 14:23 обновлено 13 июля, 14:39
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Актриса выложила фото побоев на своей странице в социальных сетях.
Звезда
Звезда "Интернов" оказалась жертвой украинца / Коллаж Главред, фото скриншот

Российская актриса Татьяна Виноградова, которая прославилась благодаря своей роли в "Интернах" показала на страницах своей социальной сети побитое лицо.

По словам актрисы, ее день рождения закончился плачевно. Актрису якобы избил ее парень-украинец, с которым она проживала последний год. Она также рассказала, что некий Сергей перебрал с алкоголем и заподозрил женщину в измене.

видео дня

"Празднование моего дня рождения закончилось тем, что человек, с которым я прожила вместе год, избил меня, находясь в пьяных галлюцинациях", - сообщила она.

Татьяна Виноградова после избиения
Татьяна Виноградова после избиения / Скриншот видео

Виноградова добавляет, что все случилось после того, как ее парень съездил в Москву. Мол, после этого он сильно изменился и стал агрессивным, часто поднимал тему нападения России на Украину.

Напомним, ранее путинистка, любительница убийств и смертей мирного населения, российская телеведущая Лера Кудрявцева внезапно решила, что она имеет право говорить гадости о своих российских коллегах, которые не поддержали войну и кражу украинских территорий.

Также российская телеведущая, которая ненавидит украинцев и даже обещала взять в руки автомат и идти отстреливаться Лера Кудрявцева, развела панику на странице своего Telegram-канала.

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