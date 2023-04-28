Украинцы захейтили Яму за провокационное фото

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Влад Яма / коллаж фото УНИАН и Instagram

Украинский танцор Влад Яма, который был любимцем украинского телезрителя, судьей многих талант-шоу и уже 14 месяцев живет в США, не возвращаясь в Украину, попал в скандал.

По словам танцора, он находится в Америке с "миссией", участвуя в концертах и различных мероприятиях с целью помощи ВСУ. Но в то же самое время, украинцы не могут простить Яме то, что тот не вернулся защищать свою родину и продолжает наслаждаться мирной жизнью за границей.

На этот раз, подписчиков Ямы возмутило то, что тот на своей странице в Instagram выложил фото с открытым торсом и довольным лицом. Танцор видимо хотел пошутить и подписал фото "Держимся". К слову, фото было сделано в рамках его участия в одном из развлекательных шоу, где ему нужно было отвечать на вопросы, пока стеклянный стол из горизонтального положения становился вертикальным.

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Комментаторы справедливо заметили, что "держаться" в США гораздо легче, чем в Украине.