УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Уклонисты или волонтеры: кто из украинских звезд-мужчин выехал за границу и не спешит возвращаться

28 августа 2022, 13:46

Вроде и волонтерят, переживают за Украину, но вот, как говорится, "осадочек остался".

Уклонисты или волонтеры: кто из украинских звезд-мужчин выехал за границу и не спешит возвращаться
Олег Винник, Потап, Влад Яма, Дмитрий Ступка и Денис Повалий. Коллаж Главред

Война России в Украине расставила многие вещи на свои места. Кто-то открыл свое лицо и явно поддержал сторону врага, кто-то просто стыдливо отмалчивается, не желая терять свой заработок в стране-агрессоре, кто-то взял в руки оружие, отправился на фронт или стал в ряды территориальной обороны.

Кто-то ездит с концертами, мотаясь через границу туда-сюда, собирает деньги, покупает спутники и Байрактары. А кто-то, кто мог бы стать на службу и работать на благо сильно нуждающейся сейчас Украины, выехал за границу и под видом волонтерства, не собирается возвращаться до окончания военных действий.

Написать данный материл Главред сподвигнул недавний комментарий Насти Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа и даже пояснила, почему не возвращается он.

Видео дня

Потап

В частности, по словам звезды, Потап не может вернуться, так как у него парализовало половину лица. Тут же она добавляет, что Потап очень много работает, активно собирает деньги для Украины и уже даже собрал 75 миллионов гривен.

Тут возникает вопрос: если он так активно может заниматься волонтерством, не жалея себя, неужели ему в таком случае не хватит здоровья пересечь границу и продолжать аналогичную деятельность в Украине?

Уклонисты или волонтеры: кто из украинских звезд-мужчин выехал за границу и не спешит возвращаться
Потап. Фото Instagram

Дмитрий Ступка

Украинский актер Дмитрий Ступка, после того, как развелся со своей женой Полиной Логуновой, перебрался в США. Он также давал интервью о том, что никак не может начать отношения с новыми девушками, ведь для американок у него слабый английский, а украинки там итак нарасхват.

Артист, в частности, организовывает благотворительные вечера в Майями, но в СМИ мало информации о том, что удалось ему собрать и как проходят его благотворительные акции.

Дмитрий Ступка, Полина Логунова
Дмитрий Ступка/ Главред

Влад Яма

Украинский танцор Влад Яма также не находится в Украине, пока Россия бомбит украинские города. Танцор, как и Дмитрий Ступка, пребывает в США, путешествуя по городам и, судя по его социальной сети Instagram, организовует собственные выступления. Правда, с пометкой "черити" (от англ. - благотворительность).

Влад Яма
Влад Яма / Instagram

Известно, что Яма находится в США со своей семьей - женой Лилианой и сыном. И здоровье, вроде, не мешает ему вернуться в Украину.

Уклонисты или волонтеры: кто из украинских звезд-мужчин выехал за границу и не спешит возвращаться
Уклонисты или волонтеры: кто из украинских звезд-мужчин выехал за границу и не спешит возвращаться

Но танцор продолжает оставаться в Америке и участвовать в вечеринках, пусть и в помощь Украине.

Олег Винник

Ситуация с украинским певцом Олегом Винником вообще выглядит максимально странно. Он фактически растворился с самого начала войны и практически перестал выходить на связь, не считая несколких постов в Instagram. Фанаты певца буквально озаботились вопросом, куда же подевался Олег Винник.

В одном из комментариев Ольга Полякова заявила, что у Олега Винника проблемы со здоровьем, поэтому он выехал в Германию, где он имеет второе гражданство.

Олег Винник
Олег Винник / Facebook

Сам певец просто отмалчивается, однако иногда появляется в сториз волонтеров. Видимо, чтобы Винник вернулся с концертами на родину, Украина должна победить и не представлять опасности для певца и его семьи.

Денис Повалий

Украинский музыкант, а также сын Таисии Повалий, которая не просто молчит относительно войны в Украине, а также выступает перед российскими зрителями, как будто ничего не случилось, также выехал из Украины. Судя по его Instagram, он выехал в Испанию и находится там.

Денис Повалий
Денис Повалий / Facebook

Кстати, Денис активнее поддерживает Украину, чем его мама.

Инетересно, что эти мужчины не собираются пока возвращаться в Украину и предпочитают заниматься волонтерством не рискуя жизнью и оставаясь свободными. Можно перечислять множества имен других украинских артистов, многодетных отцов, которые не просто волонтерят, а и в прямом смысле отправились защищать страну на передовой. А кто не может, тот вступил в ряды территориальной обороны и, кстати, продолжает заниматься волонтерством.

Напомним, украинская певица Настя Каменских, которая за несколько дней до начала военного вторжения России в Украину выехала вместе с мужем Потапом в Испанию, недавно вернулась в Украину и дала интервью программе "Все буде добре".

По словам певицы, не нужно думать, что тем, кто остался за границей, легче. "Почему-то такой нарратив, что тот, кто там, ему легче, а тот, кто здесь, здесь ему труднее. Это неправда. Потому что война у каждого украинца. Я вдохнула, задержала дыхание для того, чтобы работать. Наша семья благодаря благотворительным концертам смогла собрать 75 миллионов гривен, и мы будем продолжать", - добавила она.

Вас также может заинтересовать:

Потап Денис Повалий Олег Винник
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:37

Евросоюз столкнулся с серьезными вызовами из-за санкций против РФ - Боррель

14:05

Самая вкусная квашеная капуста за одни сутки: простой рецептВидео

14:04

Ходорковский считает украинцев "русскими" и называет смерть Дугиной "трагедией"

13:46

Жителей Зеленодольска на Днепропетровщине просят срочно покинуть дачи

13:46

Уклонисты или волонтеры: кто из украинских звезд-мужчин выехал за границу и не спешит возвращаться

Реклама
13:35

Копия бывшего Королевой: Тарзана начали путать с Николаевым

13:29

"Сдержанный оптимизм": советник мэра Мариуполя намекнул на отмену судилища над защитниками городаВидео

13:10

ВСУ угнали у оккупантов дрон за 100 тысяч грн во время съемок пропагандистского сюжетаВидео

13:08

Выезд мужчин за границу из-за работы: нардеп рассказал, как будет работать єВідрядженняВидео

13:00

Гороскоп на завтра 29 августа 2022: Ракам – долги, Девам – опасность, Водолеям – счастьеВидео

12:10

Ремонт влетит в копеечку: почему нельзя ставить ноутбук на кровать и колени

11:56

Российский пропагандист устроил стендап с черепом, который якобы принадлежит защитнику "Азовстали"Видео

11:47

Украинцы имеют право на компенсацию за коммуналку: в Минюсте назвали условия

11:39

Украинская актриса поспешно открестилась от участия в скандальном "Мастере и Маргарите"

11:27

Гороскоп Таро на неделю 29 августа-4 сентября 2022: Львам – знаки судьбы, Девам – деньги, Водолеям – удачаВидео

11:19

Адская ночь для оккупантов: в Мелитополе взлетела на воздух военная база РФВидео

11:03

Приметы на 29 августа: какие 3 вещи нужно сделать на Ореховый спас, чтобы удачу привлечь в домВидео

11:00

Как понизить давление: что делать с распространенной проблемой со здоровьемВидео

10:51

"Русских начинают унижать": Лоза поведал, как украинцы "испортили" Европу

10:31

Для контрнаступления на Херсонщине ВСУ нужно втрое больше войск, чем у врага - генерал МарченкоВидео

Реклама
10:02

Война не продлится до осени 2023: Жданов ответил, на сколько могут затянуться боевые действияВидео

09:43

Украина победит в жестоком армреслинге с РФ - Джонсон

09:22

Когда придут настоящие холода: появился подробный прогноз на зиму в Украине

09:09

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2022: Тельцам – деньги, Стрельцам – хорошие новости, Водолеям – сюрпризыВидео

09:01

Война в Украине стала для Путина провалом по всем напралениям – ForbesВидео

08:27

Россия может добровольно вывести свои войска из Украины - МаломужВидео

08:21

Дефицитная ракета, которой нас пугаютмнение

08:00

"Украина получит преимущество на фронте": эксперт озвучил прогноз на осень

07:28

Десятки "двухсотых", два склада и редкая техника: авиация ВСУ знатно "проредила" армию оккупантов

06:05

Как Папа сделал подарок Москвемнение

05:15

РФ может устроить провокации в школах: какие города под серьезной угрозойВидео

04:30

Путин сменил цели по войне с Украиной и намерен захватить Донецкую область – экспертВидео

03:01

Сентябрь 2022 будет самым жарким за последние 30 лет - прогноз погоды на осень в УкраинеВидео

02:15

Как избавиться от плесени на резинке стиральной машины: 3 эффективных способа, которые не стоят ни копейки

01:35

Военный эксперт объяснил, почему Путин популистически пытается увеличить армиюВидео

00:51

Приметы на 28 августа: какие 8 запретов нельзя нарушать на Успение Пресвятой БогородицыВидео

00:13

В сети рассказали, как выглядела Заворотнюк во время своего последнего публичного появления

27 августа, суббота
23:59

Мощная "бавовна" на Херсонщине: ВСУ влупили по вражеским базам и складам с боеприпасамиВидео

23:54

ВСУ бьют войска РФ под Херсоном: мосты разбиты, враг в истерике пытается подтянуть силыВидео

23:34

Располневшая Рианна вышла в свет в кожаной микро юбке

Реклама
23:18

"Это хороший знак": Аксенов и его прихвостни вывозят свои семьи из Крыма - ДжемилевВидео

22:49

Каменских рассказала, почему не возвращается Потап

22:39

Много пострадавших: в Румынии перевернулся автобус с украинцами, которые возвращались домой

22:17

Танки, ЗРК Бук и войска: РФ перебрасывает на войну с Украиной новый армейский корпус – CITВидео

21:43

Путин обязал украинцев в РФ сдать отпечатки пальцев и провериться на наличие инфекций

21:17

Армия Украины готовится освобождать свои земли, войска РФ усиливают оборону – ГУРВидео

21:05

В Москве сожгли автомобиль топ-чиновника Генштаба: отвечает за военную цензуру

20:08

Ждет "усталости" украинцев, чтобы перейти в наступление: в США раскрыли планы Путина по УкраинеВидео

19:58

В Венгрии продолжают слушаться Путина: Росатом начнет там строительство атомных реакторовВидео

19:41

Скабеева прокомментировала слухи о разводе с Поповым

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осень
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять