Уклонисты или волонтеры: кто из украинских звезд-мужчин выехал за границу и не спешит возвращаться

Олег Винник, Потап, Влад Яма, Дмитрий Ступка и Денис Повалий. Коллаж Главред

Война России в Украине расставила многие вещи на свои места. Кто-то открыл свое лицо и явно поддержал сторону врага, кто-то просто стыдливо отмалчивается, не желая терять свой заработок в стране-агрессоре, кто-то взял в руки оружие, отправился на фронт или стал в ряды территориальной обороны.

Кто-то ездит с концертами, мотаясь через границу туда-сюда, собирает деньги, покупает спутники и Байрактары. А кто-то, кто мог бы стать на службу и работать на благо сильно нуждающейся сейчас Украины, выехал за границу и под видом волонтерства, не собирается возвращаться до окончания военных действий.

Написать данный материл Главред сподвигнул недавний комментарий Насти Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа и даже пояснила, почему не возвращается он.

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Потап

В частности, по словам звезды, Потап не может вернуться, так как у него парализовало половину лица. Тут же она добавляет, что Потап очень много работает, активно собирает деньги для Украины и уже даже собрал 75 миллионов гривен.

Тут возникает вопрос: если он так активно может заниматься волонтерством, не жалея себя, неужели ему в таком случае не хватит здоровья пересечь границу и продолжать аналогичную деятельность в Украине?

Потап. Фото Instagram

Дмитрий Ступка

Украинский актер Дмитрий Ступка, после того, как развелся со своей женой Полиной Логуновой, перебрался в США. Он также давал интервью о том, что никак не может начать отношения с новыми девушками, ведь для американок у него слабый английский, а украинки там итак нарасхват.

Артист, в частности, организовывает благотворительные вечера в Майями, но в СМИ мало информации о том, что удалось ему собрать и как проходят его благотворительные акции.

Дмитрий Ступка/ Главред

Влад Яма

Украинский танцор Влад Яма также не находится в Украине, пока Россия бомбит украинские города. Танцор, как и Дмитрий Ступка, пребывает в США, путешествуя по городам и, судя по его социальной сети Instagram, организовует собственные выступления. Правда, с пометкой "черити" (от англ. - благотворительность).

Влад Яма / Instagram

Известно, что Яма находится в США со своей семьей - женой Лилианой и сыном. И здоровье, вроде, не мешает ему вернуться в Украину.

Но танцор продолжает оставаться в Америке и участвовать в вечеринках, пусть и в помощь Украине.

Олег Винник

Ситуация с украинским певцом Олегом Винником вообще выглядит максимально странно. Он фактически растворился с самого начала войны и практически перестал выходить на связь, не считая несколких постов в Instagram. Фанаты певца буквально озаботились вопросом, куда же подевался Олег Винник.

В одном из комментариев Ольга Полякова заявила, что у Олега Винника проблемы со здоровьем, поэтому он выехал в Германию, где он имеет второе гражданство.

Олег Винник / Facebook

Сам певец просто отмалчивается, однако иногда появляется в сториз волонтеров. Видимо, чтобы Винник вернулся с концертами на родину, Украина должна победить и не представлять опасности для певца и его семьи.

Денис Повалий

Украинский музыкант, а также сын Таисии Повалий, которая не просто молчит относительно войны в Украине, а также выступает перед российскими зрителями, как будто ничего не случилось, также выехал из Украины. Судя по его Instagram, он выехал в Испанию и находится там.

Денис Повалий / Facebook

Кстати, Денис активнее поддерживает Украину, чем его мама.

Инетересно, что эти мужчины не собираются пока возвращаться в Украину и предпочитают заниматься волонтерством не рискуя жизнью и оставаясь свободными. Можно перечислять множества имен других украинских артистов, многодетных отцов, которые не просто волонтерят, а и в прямом смысле отправились защищать страну на передовой. А кто не может, тот вступил в ряды территориальной обороны и, кстати, продолжает заниматься волонтерством.

Напомним, украинская певица Настя Каменских, которая за несколько дней до начала военного вторжения России в Украину выехала вместе с мужем Потапом в Испанию, недавно вернулась в Украину и дала интервью программе "Все буде добре".

По словам певицы, не нужно думать, что тем, кто остался за границей, легче. "Почему-то такой нарратив, что тот, кто там, ему легче, а тот, кто здесь, здесь ему труднее. Это неправда. Потому что война у каждого украинца. Я вдохнула, задержала дыхание для того, чтобы работать. Наша семья благодаря благотворительным концертам смогла собрать 75 миллионов гривен, и мы будем продолжать", - добавила она.

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