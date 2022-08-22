Участник Холостячки женился на своей "до проектной" девушке

Андрей Рыбак и его девушка. Фото Instagram

Украинский шоумен и участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак женился.

Как поделился он на своей странице в Instagram, его избранницей стала девушка по имени Алина, с которой он встречался несколько лет, в том числе до начала съемок в проекте. Событие произошло 20 августа.

Мероприятие состоялось на крыше пентхауза. "Лучший день! Лучшая жена! Лучший букет", –​ написал он.

Рыбак во время участия в проекте не скрывал, что у него есть девушка, но отношения не серьезные. Ксении Мишиной он так и сказал. Между тем, Ксения выгнала его из проекта, почувствовав, что молодой человек "что-то скрывает".

Напомним, участник 2 сезона романтического реалити-шоу Холостячка, главной героиней которого была украинская певица Злата Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич совершил каминг-аут.

На своей странице в Instagram он сообщил, что наконец отбросил стереотипы, признался в любви и сделал предложение своему избраннику, который, к слову, ответил "да".

Вас также может заинтересовать: