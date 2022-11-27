Участник Холостячки с Ксенией Мишной ранен в грудь в боях за юг Украины

Илья Рыбальченко тяжело ранен на войне / instagram.com/illya_strong_bear

Украинский бизнесмен и поэт, участник первого сезона романтического реалити-шоу Холостячка с Ксенией Мишиной, Илья Рыбальченко с первых дней полномасштабной войны в Украине вступил в ряды ВСУ.

Мужчина на своей странице в Instagram активно рассказывал о буднях военных на передовой, но недавно исчез из информационного пространства, чем не на шутку испугал своих друзей и поклонников.

На днях Рыбальченко вышел на связь - показал фото из госпиталя, на котором видно, что он получил ранение: левая грудь мужчины перемотана. Произошедшее с ним военный не комментировал, лишь намекнул, что это произошло на юге Украины, вероятно, в боях за освобождение Херсона.

"Все хорошо. Привет Херсон! Две недели я не выходил в инстаграм. И этот период на самом деле показал, кто есть кто для меня. Если про человека забывают на вторую неделю, когда он жив, то что можно говорить, когда он уходит навсегда? Для кого-то война уже закончилась, кто-то занят своими делами, кто-то успешно ведет бизнес, но многие забыли о том, что ребята каждый день под обстрелами защищают нашу страну. Не забывайте их. Если у вас есть знакомые военные, пишите им каждый день, нам это очень важно!!!" - пишет Рыбальченко под фото.

Илья Рыбальченко был ранен на фронте в грудь / instagram.com/illya_strong_bear

Ранее популярный телеведущий Данэль Салем рассказал о том, как на фронте прощался с жизнью - военный был готов совершить самоубийство, чтобы не попасть в руки к врагу.

Также стало известно, что украинская модель и ведущая, бессменная звезда шоу Светская жизнь Катя Осадчая получила награду от Национальной полиции за ее волонтерскую работу.

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