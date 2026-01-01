Укр
Убийство украинского оператора в Голливуде: Алек Болдуин вышел с заявлением

Виталий Кирсанов
1 января 2026, 14:06обновлено 30 января, 20:45
Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок ружья, которым была убита оператор Хатчинс.
Алек Болдуин утверждает, что "на спусковой крючок не нажимал" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Голливудский актер Алек Болдуин утверждает, не нажимал на спусковой крючок ружья, в результате чего погибла украинская оператор Галина Хатчинс. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ABC News.

Он уверенно заявил, что "на спусковой крючок не нажимал".

"Я бы никогда ни на кого не направлял ружье и не нажимал бы курок. Никогда", - утверждает Болдуин.

Он также добавил, что не имеет представления, как боевая пуля попала на съемочную площадку фильма "Ржавчина".

"Кто-то зарядил в пистолет боевую пулю. Пулю, которой даже не должно было быть на территории", - добавил он.

Кстати, ранее сценарист фильма Мэми Митчелл подала в суд на актера и продюсеров ленты. По ее словам, Болдуин "намеренно", "без уважительной причины" произвел выстрел в оператора.

Убийство Галины Хатчинс - главное

Ранее актер Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило оператора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявлял, что заканчивает свою актерскую карьеру. Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.

Трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября 2021 года.

Болдуин сразу после случайного убийства заявлял, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего.

На студии утверждали, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе.

Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, который остался жив.

Хотя актера впоследствии оправдали, его имя до сих пор фигурирует в медиа из-за судебных споров и публичных конфликтов.

Кто такой Алек Болдуин?

Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".

