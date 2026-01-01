Убийство украинского оператора в Голливуде: Алек Болдуин вышел с заявлением

Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок ружья, которым была убита оператор Хатчинс.

Алек Болдуин утверждает, что "на спусковой крючок не нажимал" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Алек Болдуин утверждает, что "на спусковой крючок не нажимал"

Актер не знает, как боевая пуля попала на съемочную площадку

Голливудский актер Алек Болдуин утверждает, не нажимал на спусковой крючок ружья, в результате чего погибла украинская оператор Галина Хатчинс. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ABC News.

Он уверенно заявил, что "на спусковой крючок не нажимал".

"Я бы никогда ни на кого не направлял ружье и не нажимал бы курок. Никогда", - утверждает Болдуин.

Он также добавил, что не имеет представления, как боевая пуля попала на съемочную площадку фильма "Ржавчина".

"Кто-то зарядил в пистолет боевую пулю. Пулю, которой даже не должно было быть на территории", - добавил он.

Кстати, ранее сценарист фильма Мэми Митчелл подала в суд на актера и продюсеров ленты. По ее словам, Болдуин "намеренно", "без уважительной причины" произвел выстрел в оператора.

Убийство Галины Хатчинс - главное

Ранее актер Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило оператора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявлял, что заканчивает свою актерскую карьеру. Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.

Трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября 2021 года.

Болдуин сразу после случайного убийства заявлял, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего.

На студии утверждали, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе.

Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, который остался жив.

Хотя актера впоследствии оправдали, его имя до сих пор фигурирует в медиа из-за судебных споров и публичных конфликтов.

Кто такой Алек Болдуин? Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".

