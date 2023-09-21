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Убивала себя: Наоми Кэмпбелл поделилась историей своей борьбы за жизнь

Алена Кюпели
21 сентября 2023, 19:41 обновлено 21 сентября, 19:45
Британская супермодель была практически в отчаянном положении.
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Супермодель Наоми Кэмпбелл рассказывает о своей личной драме/ Коллаж Главред, фото Instagram/drnaomi

Известная на весь мир супермодель Наоми Кэмпелл рассказала, что наркозависимость чуть не убила ее на пике карьеры в 90-х.

По информации Page Six, легендарная звезда подиума откровенно рассказала о своем прошлом злоупотреблении психоактивными веществами в новом документальном сериале AppleTV+ "Супермодели", признав, что обратилась к кокаину, чтобы справиться с детской травмой и смертью итальянского дизайнера и близкого друга Джанни Версаче.

"Думаю, когда я начала употреблять, одной из вещей, которую я пыталась скрыть, было горе. Зависимость — это такая… чушь, это действительно так", — сказал Кэмпбелл.

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"Вы думаете: "О, это залечит эту рану". Это не так. Однако оно может вызвать такой огромный страх и беспокойство. Поэтому я очень разозлилась".

Икона моды сказала, что ее мир пошатнулся, когда Версаче был убит возле его дома в Майами-Бич в 1997 году.

"Он был очень чувствителен к моим ощущениям, типа, он меня подталкивал", — вспоминала Кэмпбелл. "Он подталкивал меня выйти наружу и пойти дальше, хотя я не думала, что у меня внутри есть силы сделать это. Поэтому, когда он умер, мое горе было невероятным".

Супермодель британского происхождения боролась со своей зависимостью пять лет, даже потеряв сознание во время фотосессии в 1999 году.

Отметим, сейчас Наоми воспитывает дочь, вероятно, от суррогатной матери. Кто стал отцом малышки - не известно. Сама модель не знает своего биологического отца, и пообещала матери, что никогда не будет искать контакта с этим человеком.

Напомним, ранее модель уже делалась снимками своей дочери. Тогда фото также вызвало фурор.

Еще раньше, Кэмпбелл подверглась критике, благодаря своим новым фотографиям, сделанных во время церемонии вручения Оскара.

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Наоми Кэмпбелл
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