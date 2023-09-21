Убивала себя: Наоми Кэмпбелл поделилась историей своей борьбы за жизнь

Британская супермодель была практически в отчаянном положении.

https://stars.glavred.info/ubivala-sebya-naomi-kempbell-podelilas-istoriey-svoey-borby-za-zhizn-10502581.html Ссылка скопирована

Супермодель Наоми Кэмпбелл рассказывает о своей личной драме/ Коллаж Главред, фото Instagram/drnaomi

Известная на весь мир супермодель Наоми Кэмпелл рассказала, что наркозависимость чуть не убила ее на пике карьеры в 90-х.

По информации Page Six, легендарная звезда подиума откровенно рассказала о своем прошлом злоупотреблении психоактивными веществами в новом документальном сериале AppleTV+ "Супермодели", признав, что обратилась к кокаину, чтобы справиться с детской травмой и смертью итальянского дизайнера и близкого друга Джанни Версаче.

"Думаю, когда я начала употреблять, одной из вещей, которую я пыталась скрыть, было горе. Зависимость — это такая… чушь, это действительно так", — сказал Кэмпбелл.

видео дня

"Вы думаете: "О, это залечит эту рану". Это не так. Однако оно может вызвать такой огромный страх и беспокойство. Поэтому я очень разозлилась".

Икона моды сказала, что ее мир пошатнулся, когда Версаче был убит возле его дома в Майами-Бич в 1997 году.

"Он был очень чувствителен к моим ощущениям, типа, он меня подталкивал", — вспоминала Кэмпбелл. "Он подталкивал меня выйти наружу и пойти дальше, хотя я не думала, что у меня внутри есть силы сделать это. Поэтому, когда он умер, мое горе было невероятным".

Супермодель британского происхождения боролась со своей зависимостью пять лет, даже потеряв сознание во время фотосессии в 1999 году.

Отметим, сейчас Наоми воспитывает дочь, вероятно, от суррогатной матери. Кто стал отцом малышки - не известно. Сама модель не знает своего биологического отца, и пообещала матери, что никогда не будет искать контакта с этим человеком.

Напомним, ранее модель уже делалась снимками своей дочери. Тогда фото также вызвало фурор.

Еще раньше, Кэмпбелл подверглась критике, благодаря своим новым фотографиям, сделанных во время церемонии вручения Оскара.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.