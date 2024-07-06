У мисс Москва отобрали корону прямо на сцене

На сцене у королевы красоты отобрали корону прямо на сцене.

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На мисс Москва случился очередной казус / Коллаж Главред, фото Максим

В террористической России, которая напала на мирную Украину, прошел конкурс красоты Мисс Москва. Однако и в этот раз, мероприятие не обошлось без скандала.

В частности, ведущие перепутали имена участниц и вручили корону и статус "Краса Москвы Гран-при" одной Снежане, вместо другой.

Как пишет журнал Maxim, награды по ошибке вручили брюнетке Снежане Недильской вместо блондинки Снежаны Вилковой. "Недильская почувствовала вкус победы всего на пару минут, после чего ведущие, осознав ошибку, попросили ее "с чувством достоинства и уважения" вернуть трофей на место, то есть передать его настоящей победительнице. Но и тут не обошлось без боя: Недильская к тому моменту уже ушла со сцены вместе с короной, поэтому вместо нее по непонятным причинам свою корону Снежане Вилковой отдала другая финалистка, одержавшая победу в другой номинации", - описывает издание то, как у победительницы забрали корону.

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На конкурсе Мисс Москва произошел казус / Фото Максим

Между тем, победительницей конкурса "Мисс Москва — 2024" стала 20-летняя Лилиана Булатова.

Мисс Москва прошел со скандалом / Фото Максим

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Напомним, ранее в сети завирусилось видео, от которого, по словам пользователей, можно получить инсульт. И на нем не инопланетяне, а женщина. И это как раз героиня этого ролика - "мисс ДНР".

Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

Напомним, ранее Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.

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