"У меня 100% постоянные проблемы": Зеленская пожаловалась на ночные сложности

Первая леди Украины рассказала, как борется с плохим качеством сна во время войны.

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Елена Зеленская рассказала про свои проблемы со сном / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Полномасштабная война негативно отразилась на психике каждого украинца - постоянный стресс и тревожность в перспективе приводят к более серьезным последствиям, которые уж, увы, невозможно устранить таблеткой "валерьянки".

И первая леди Украины - не исключение. В своем интервью для ICTVЕлена Зеленская призналась, что плохо спит. "У меня 100% постоянные проблемы со сном", - рассказала она.

Важная часть ее работы, как первой леди, во время войны посвящена именно поддержке ментального здоровья украинцев, поэтому и о своих проблемах Зеленская решила заявить открыто. Она признается - как и все люди, она порой нарушает правила, а гигиена ее сна часто оставляет желать лучшего.

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Впрочем, первая леди настроена оптимистично: она признает свои проблемы со сном, осталось лишь наладить систематическую работу над этим вопросом.

"Я уже прочитала книжку о сне. Я уже на следующем этапе – надо сделать домашнее задание по этой книге и все-таки свою гигиену сна довести до ума. Но я уже могу эту историю держать под контролем, то есть я уже понимаю, почему, как с этим справляться. Не всегда, честно скажу, делаю все правильно, потому что, как мы все иногда, откладываю что-то на потом. Но я уже понимаю, в чем проблема. И это мне помогает", - рассказала жена гаранта.

Ранее Елена Зеленская поразила стильным образом - первая леди Украины снялась для популярного испанского издания в необычном аутфите, который подчеркнул ее женственность.

Также стилист первой леди, основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу над страной-агрессором.

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