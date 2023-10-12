"У меня 100% постоянные проблемы": Зеленская пожаловалась на ночные сложности

Полномасштабная война негативно отразилась на психике каждого украинца - постоянный стресс и тревожность в перспективе приводят к более серьезным последствиям, которые уж, увы, невозможно устранить таблеткой "валерьянки".
И первая леди Украины - не исключение. В своем интервью для ICTVЕлена Зеленская призналась, что плохо спит. "У меня 100% постоянные проблемы со сном", - рассказала она.
Важная часть ее работы, как первой леди, во время войны посвящена именно поддержке ментального здоровья украинцев, поэтому и о своих проблемах Зеленская решила заявить открыто. Она признается - как и все люди, она порой нарушает правила, а гигиена ее сна часто оставляет желать лучшего.
Впрочем, первая леди настроена оптимистично: она признает свои проблемы со сном, осталось лишь наладить систематическую работу над этим вопросом.
"Я уже прочитала книжку о сне. Я уже на следующем этапе – надо сделать домашнее задание по этой книге и все-таки свою гигиену сна довести до ума. Но я уже могу эту историю держать под контролем, то есть я уже понимаю, почему, как с этим справляться. Не всегда, честно скажу, делаю все правильно, потому что, как мы все иногда, откладываю что-то на потом. Но я уже понимаю, в чем проблема. И это мне помогает", - рассказала жена гаранта.
Ранее Елена Зеленская поразила стильным образом - первая леди Украины снялась для популярного испанского издания в необычном аутфите, который подчеркнул ее женственность.
Также стилист первой леди, основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу над страной-агрессором.
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