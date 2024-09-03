У мамы: стало известно, где прячется принц Гарри в Британии

Принц Гарри прибыл с неожиданным визитом в Великобританию.

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Принц Гарри приехал в дом матери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри совершил появился в Великобритании и совершил трогательный визит в Элторп-хаус, родовое поместье своей покойной матери, принцессы Дианы, во время своей недавней поездки в Великобританию.

Как пишет издание People, 39-летний герцог Сассекский остановился у своего дяди Чарльза Спенсера в Элторп-хаусе после своего неожиданного появления на панихиде по покойному дяде, лорду Роберту Феллоузу.

Феллоуз, который был женат на сестре Дианы, леди Джейн, был упомянут на панихиде, на которой также присутствовали принц Уильям, 42 года, и другая сестра Дианы, леди Сара МакКоркодейл.

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Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Панихида состоялась за два дня до 27-й годовщины смерти Дианы 31 августа. Диана, которой было 36 лет, когда она погибла в автокатастрофе в Париже, похоронена на острове посреди озера Раунд-Овал в Элторпе.

В годовщину смерти сестры Чарльз, 9-й граф Спенсер, почтил память принцессы Дианы в Instagram, разместив в ней пост-посвящение с коллажем из фотографий и газетных вырезок. В коллекцию вошли фотографии с крестин Дианы и ее детское фото, на котором она играет на улице.

Принц Гарри / инфографика: Главред

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Как известно, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае состоялся запланированный визит на родину принца Гарри, где ему пришлось встретиться с со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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