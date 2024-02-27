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У хирурга, которого защищал Киркоров, умер известный российский продюсер

Алена Кюпели
27 февраля 2024, 17:08
Пациенту скорее всего занести инфекцию в кровь.
Тимур Хайдаров попал в скандал снова
Тимур Хайдаров попал в скандал снова / Коллаж Главред, фото drkhidarov.ru/

В террористической России сообщили о смерти известного московского бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова.

По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, смерть наступила через 10 дней после желудочного шунтирования в клинике доктора Хайдарова.

Сообщается, что операция состоялась еще 17 февраля в одной из самых популярных клиник пластической хирургии IQ Plastique доктора Хайдарова. "По бумагам все прошло штатно — Гаврилов был выписан и отправлен домой. Через три дня ему стало плохо", - сообщает канал.

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20-го числа Гаврилов вызвал скорую, пожаловался на боль в области груди и живота, тяжесть при дыхании. Но от госпитализации отказался. Позже боли усилились, Гаврилов впал в кому и умер. Предварительно, от заражения крови после резекции желудка.

Кто такой Тимур Хайдаров

Звездный российский хирург Тимур Хайдаров родился 24 февраля 1989 года в узбекском городе Навои. Его мама — врач-хирург, и он уже в юности решил, что пойдет по ее стопам.

О Хайдарове активно заговорили после пластической операции Киркорова. После новостей об операции, российские звезды стали активно жаловаться на ошибки скандального врача. Сначала певица Слава заявила, что никому бы не советовала делать у него грудь, а затем к ней присоединилась Любовь Успенская, назвав доктора "мясником".

В начале августа 2023 года выяснилось, что Хайдаров и вовсе уехал из страны. На фоне всех разборок и нападок, а также того, что его приемы перенесли на конец месяца, поползли слухи, будто он просто сбежал.

Семья Гаврилова уверена, что инцидент произошел из-за инфекции, которую мужчине занесли во время операции в клинике. Кроме того, семья намерена судиться и добиваться наказания для звездного доктора. Сам Хайдаров ситуацию пока не прокомментировал.

"В начале февраля он писал, что Росздравнадзор проверил его клинику — нарушений обнаружено не было", - сообщил канал.

Напомним, ранее в сеть слили аудиосообщение якобы бывшей медсестры из клиники Тимура Хайдарова (который и делал Киркорову ту самую операцию). Женщина рассказывает, что у Примадона после установки имплантатов началось "загноение" (в том самом месте).

Ранее также Тимур Хайдаров рассказал, что Киркоров поразил медиков своим феноменально быстрым заживлением ран после пластической операции. По словам медика, раны "склеились" уже на четвертый день, в то время как обычно на это требуется 7-10 дней. Медик отметил, что такое заживление — редкость в медицине.

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Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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