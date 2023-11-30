У Боярского инфаркт: что говорят врачи о состоянии больного

Накануне у советского артиста случился предположительно инфаркт и его госпитализировали.

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Михаил Боярский попал в больницу/ коллаж: Главред, фото: imdb.com

Советский и российский актер и музыкант Михаил Боярский, который был госпитализирован с подозрением на обширный инфаркт, похоже, пошел на поправку.

Об этом сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Shot".

По информации канала, Боярского планируют выписать из больницы на следующей неделе. Все спектакли с участием народного артиста перенесены на январь Актер уже чувствует себя хорошо, состояние оценивается как стабильное.

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"Пока его оставили под наблюдением врачей. После выписки артисту рекомендован постельный режим, поэтому в Театре имени Ленсовета приняли решение о переносе спектаклей", - сообщили пропагандисты.

Напомним, вечером 27 ноября артист пожаловался на плохое самочувствие, и его доставили в Мариинскую больницу в шоковое отделение. Артисту в срочном порядке сделали КТ, после чего доставили в реанимацию.

Ранее сообщалось, что Игоря Николаева до инфаркта довела жена Юлия Проскурякова. Она часто ругалась матом и кричала, говорилось даже о том, что дело дошло до развода, но официально пара об этом не заявляла.

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