У Боярского инфаркт: что говорят врачи о состоянии больного

Советский и российский актер и музыкант Михаил Боярский, который был госпитализирован с подозрением на обширный инфаркт, похоже, пошел на поправку.
Об этом сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Shot".
По информации канала, Боярского планируют выписать из больницы на следующей неделе. Все спектакли с участием народного артиста перенесены на январь Актер уже чувствует себя хорошо, состояние оценивается как стабильное.
"Пока его оставили под наблюдением врачей. После выписки артисту рекомендован постельный режим, поэтому в Театре имени Ленсовета приняли решение о переносе спектаклей", - сообщили пропагандисты.
Напомним, вечером 27 ноября артист пожаловался на плохое самочувствие, и его доставили в Мариинскую больницу в шоковое отделение. Артисту в срочном порядке сделали КТ, после чего доставили в реанимацию.
Ранее сообщалось, что Игоря Николаева до инфаркта довела жена Юлия Проскурякова. Она часто ругалась матом и кричала, говорилось даже о том, что дело дошло до развода, но официально пара об этом не заявляла.
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