У 84-летнего Джека Николсона деменция: "Доживает свои последние грустные дни"

Близкое окружение актера делает неутешительные прогнозы.
Режиссер, сценарист, продюсер, один из самых номинированных и титулованных актеров за историю кинематографа Джек Николсон в последнее время стал редко появляться на публике. Он избегает светских мероприятий, а папарацци не могут "засечь" его на улице.
Ранее предполагалось, что 84-летний актер просто бережет себя - преклонный возраст и пандемия коронавируса предполагают некие меры предосторжности для пожилых людей.
Однако источник, приближенный к Николсону, заявляет - изоляция актера не просто предосторожность. Он серьезно болен и нуждается в постоянном уходе.
По данным таблоида Express, Джек Николсон сейчас живет с детьми в Лос-Анджелесе. У него подозревают деменцию, поэтому его близкие постоянно находятся рядом.
"Физически он в порядке, но его ум... Очень грустно смотреть, как такого супер-талантливого актера, как Джек, настигает такая судьба. Вероятно, он доживает свои последние грустные дни", - прокомментировал неназванный источник для Express.
Представители актера в СМИ не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.
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Ранее в Сети появились фотографии, как сейчас выглядит главная героиня сериала Просто Мария - 59-летняя актриса Виктория Руффо.
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