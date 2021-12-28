У 84-летнего Джека Николсона деменция: "Доживает свои последние грустные дни"

Джек Николсон из-за болезни избегает публичных появлений / gettyimages.com

Режиссер, сценарист, продюсер, один из самых номинированных и титулованных актеров за историю кинематографа Джек Николсон в последнее время стал редко появляться на публике. Он избегает светских мероприятий, а папарацци не могут "засечь" его на улице.

Ранее предполагалось, что 84-летний актер просто бережет себя - преклонный возраст и пандемия коронавируса предполагают некие меры предосторжности для пожилых людей.

Однако источник, приближенный к Николсону, заявляет - изоляция актера не просто предосторожность. Он серьезно болен и нуждается в постоянном уходе.

По данным таблоида Express, Джек Николсон сейчас живет с детьми в Лос-Анджелесе. У него подозревают деменцию, поэтому его близкие постоянно находятся рядом.

"Физически он в порядке, но его ум... Очень грустно смотреть, как такого супер-талантливого актера, как Джек, настигает такая судьба. Вероятно, он доживает свои последние грустные дни", - прокомментировал неназванный источник для Express.

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Представители актера в СМИ не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

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