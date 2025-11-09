У 51-летнего Сергея Реброва появился еще один ребенок - детали

Кратко:
- Сергей и Анна Ребровы снова стали родителями
- Жена спортсмена поделилась трогательными кадрами с новорожденным
Украинский футболист и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в четвертый раз стал отцом. Об этом в социальных сетях сообщила его жена Анна. Свое ожидание еще одного малыша пара не афишировала.
Только сейчас жена спортсмена поделилась, что в их семье появился еще один мальчик. Пара уже воспитывает двоих сыновей - Александра (2016) и Никиту (2018). От первого брака у Реброва также есть сын Дмитрий (1999).
Анна Реброва показала трогательные снимки: знакомство братьев с малышом, первая плюшевая игрушка младшего сына, и его детские пальчики в крепкой отцовской руке. "В нашей семье произошла радость, родился еще один сыночек! Невероятная любовь, тепло и нежность переполняют нас. 07.11.2025", - пишет жена тренера.
В комментариях семью Ребровых поздравляют с пополнением Влада Седан, Александра Кучеренко, MamaRika и др.
О персоне: Сергей Ребров
Сергей Станиславович Ребров — украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года — главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".
