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Тяжелобольная Шеннен Доэрти рассказала, как сражаетя с раком

Дмитрий Видоменко
4 января 2024, 18:54
Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Шеннен Доэрти рассказала, как проходит ее лечение от рака четвертой стадии и какие прогнозы дают врачи.
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти рассказала о том, как сражается с раком / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Легендарная американская актриса, звезда сериала Charmed (на украинском ТВ демонстрировался под названием "Все женщины - ведьмы") Шеннен Доэрти рассказала для подкаста Let's Be Clear, как проходит ее лечение от онкологического заболевания четвертой стадии и какие прогнозы дают врачи, сообщает портал Pagesix.

"Я всегда говорю о том, что нам просто нужно выдержать еще три-пять лет. Тогда будет Т-клеточная терапия или будет что-то другое. Появится гораздо больше вариантов, которые помогут продержаться еще пять лет. Тогда, после этих пяти лет, появится куча других вариантов, и в конце концов найдется лекарство", - говорит актриса.

Доэрти говорит, что сейчас использует обычный формат лечения и пытается сделать все возможное, чтобы оно ей помогало. Однако, когда появится более действенное, актриса наверняка она попробует.

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"Я еду верхом на этих лошадях, чтобы добраться до нового комплекта лошадей, и я стараюсь сделать так, чтобы тот, на котором я сейчас, прослужил как можно дольше", - подытожила Доэрти.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что британская певица Адель тайно вышла замуж во второй раз. Артистка стала на публике называть своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола, своим мужем.

Также стало известно, что Хью Джекман разошелся с женой, актрисой Деборрой-Ли Фернесс, после 27 лет брака. Бывшие супруги сделали официальное заявление про причины их расставания.

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Шэннен Доэрти новости шоу бизнеса
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