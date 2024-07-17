"Тянут на нормальный срок": Кондратюк жестко разнес Ани Лорак и Повалий

Певицы Ани Лорак и Таисия Повалий, которые живут и работают в стране-агрессоре России, недавно выступили в подконтрольной режиму Путина республике Беларусь.

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Фразы, которые говорили Повалий и Лорак, тянут на уголовный срок - Кондратюк / Скриншот YouTube

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк подверг жесткой критике певиц Ани Лорак и Таисию Повалий, которые отметились пророссийской позицией в войне РФ против Украины и недавно выступили в Беларуси.

В эфире Киев 24 он прокомментировал циничные слова Ани Лорак о том, что она, мол, за мир во всем мире.

"То, что я вижу – паскудно. Они выступали от себя, а не от Украины. И они не могли не приехать, потому что их пригласил один диктатор, а они живут на родине другого диктатора. Какой-то бред о "дружбе народов", пусть она приедет в Курахово и посидит, послушает, как звучит "дружба народов". И это не совсем так, как они поют", - сказал Кондратюк.

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Также он добавил, что украинцам следует забыть о таких артистках, а их дела надо передать в СБУ, чтобы они понесли уголовное наказание.

"Когда человек – предатель, то безразлично, что он делает. Этот человек должен быть осужден, если он приедет в Украину, и получить срок или предатели, скрывшиеся в России, то на них нет управы. Не могу обижаться, оно глупо. Бог Лорак вообще дал связки и на том закончил ее создание. Пусть поет, что хочет. Мы должны о них забыть, лишить званий и СБУ должно понимать, что те фразы, которые они говорили, тянут на нормальный срок", - подчеркнул Игорь Кондратюк.

Ани Лорак и Таисия Повалий – главные новости:

Ранее предательница Ани Лорак цинично заговорила о мире – в частности, пропагандистам в Беларуси, где она выступала, певица сказала, что хочет мира во всем мире. С осуждением российской агрессии в отношении Украины она не высказывалась.

Повалий, Тодоренко и Лорак трусливо промолчали о российском теракте в Охматдете. А певица Яна Соломко, в свою очередь, в этот день публиковала видео с одного из своих выступлений в РФ.

Известный режиссер разнес певицу Повалий: как полагает Олег Боднарчук, после падения режима Путина ее ждет суд. Также, по его мнению, Повалий должна понести уголовную ответственность.

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