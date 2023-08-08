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"Ты задолбала со своей любовью": Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы

Анна Подгорная
8 августа 2023, 13:27 обновлено 8 августа, 13:28
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Ани Лорак, которая молчит про войну в Украине и якшается с путинистами, уже порядком утомила своим наигранным образом "голубки мира".
Ани Лорак
Ани Лорак в лимонном мини порассуждала о последнем дне жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак продолжает поражать цинизмом, от которого у украинцев сводит скулы. Артистка сейчас готовится к выступлению в подмосковном концерт-холле, в рамках которого и активизировалась в социальных сетях с новыми фото.

На своей странице в Instagram Лорак показала снимки в новом образе, который бесконечно далек от луков роскошной дивы, какой она себя позиционировала раньше. Совершенно очевидно, что 44-летняя певица отчаянно пытается сохранить молодость и привлечь хоть немного внимания аудитории посредством вызывающих нарядов.

Так Ани показала располневшее тело в лимонном мини-платье, которое едва прикрывает сеточкой ее грудь. Пошлые снимки она сопроводила очередным псевдофилософским размышлением, которое взбесило украинцев.

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"А что если сегодня - это все, что у тебя есть? Как бы ты прожил свой день? Кому сказал бы слова любви? Кого обнял бы прямо сейчас?" - спрашивает свою аудиторию Ани Лорак.

Ожидаемо, ответы певице в комментариях дали весьма жесткие: "В нас кожен день такий, коли над головами свистять ракети по 50 за ніч… А "слава любьві" ми кажем нашому ППО!!!", "Мені здається що вона трохи зʼїхала з глузду. Не знаю як так можна жити, робити вигляд що нічого не сталося", "Та ти задовбала зі своєю любов'ю.Твої фанати люблять не тебе, а твій образ, який видуманий від початку до кінця. А сама ти любиш тільки гроші, що вже не розуміє лиш дурний", "Тебе клянуть вдови і сироти, матері, які втратили синів. Твоя перша сім'я розпалася. Носити дрантя і співати, коли люди, серед яких ти виросла, в суцільному траурі - то верх цинізму", "Кароліна, ну чому ти так низько пала - гроші не пахнуть кровʼю твоїх співвітчизників?", и пр.

Ани Лорак
Ани Лорак в лимонном мини порассуждала о последнем дне жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Ранее "голубка мира" Ани Лорак в неподобающем наряде сплясала под свой трек, который народ назвал примитивным творчеством. Критике также подвергли ее внешний вид.

Также Ани Лорак высмеяли за новый образ, в котором ее сравнили с 74-летним российским певцом Валерием Леонтьевым из-за сходства в прическах. Химическая завивка певице оказалась не очень к лицу.

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