Увядающую привлекательность Ани Лорак старается скрыть под чрезмерной ретушью.

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Ани Лорак показала сэлфи с неестественным лицом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Поклонница "русского мира" и кровавых кремлевских рублей Ани Лорак продолжает пугать аудиторию изменениями во внешности. Некогда привлекательная артистка продолжает стремительно превращаться в гротескную копию себя.

Лорак не озвучивает процедуры, которые использует для коррекции внешности, но, судя по свежим фото, она прибегает к услугам не только косметологов и инъекций красоты. На ее странице в Instagram больше не встретишь снимков без ретуши.

Так на недавнем сэлфи, которое появилось в ее блоге, лицо певицы выглядело комично сглаженным, от чего кожа превратилась в неестественную маску.

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Ани Лорак пыталась дружелюбно улыбнуться в камеру, однако у артистки получился лишь оскал пугающе огромным ртом с перекачанными губами. К слову, на критику внешности она реагирует болезненно, из-за чего возможность комментировать ее свежие снимки отключена.

Ани Лорак показала сэлфи с неестественным лицом / instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак заклевали за то, как она "покатала на волнах толстые ляжки" - папарацци поймали певицу-предательницу в не лучшей физической форме во время отдыха на недорогом курорте.

Также Ани Лорак высмеяли за новый образ, в котором ее сравнили с 74-летним российским певцом Валерием Леонтьевым из-за сходства в прическах. Химическая завивка певице оказалась не очень к лицу.

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