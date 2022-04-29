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"Твоя мать - чудовище, которое счастливо видеть, как убивают детей": сына Канделаки захейтили в сети

29 апреля 2022, 17:06

Тина Канделаки угрожает Великобритании ракетами Рф.

Тина Канделаки
Тина Канделаки оказалось заядлой путинисткой/ instagram.com/tina_kandelaki

Сын путинской пропагадистки Леонтий подвергся резкой критике в сети.

Как сообщает британская газета Mirror.co.uk, Лео — сын "мультимиллионерши, телеведущей Тины Канделаки, которая на протяжении всей войны распространяет кремлевскую пропаганду и язвительные антиукраинские лозунги".

Лео, музыканта по профессии, захейтили в сети за фашистские взгляды его матери и собственное молчание по этому поводу.

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"Только на этой неделе 46-летняя женщина использовала свое телешоу, чтобы угрожать Великобритании применением новой российской гиперзвуковой ядерной ракеты "Сармат", известной как "Сатана-2", - сообщает британское издание.

Кроме того, музыканта раскритиковали за то, что в свой 21 год он избегает срочной службы "во второй армии мира", армии РФ, и не отправился воевать и зверствовать в Украину. "Боишься, что не вернешься?" – оставляли комментарии подписчики.

Лео Канделаки, музыкант и уклонист. Фото Instagram

Как и сыновья многих элитных семей россии, он уклонился от призыва, в то время как бесчисленное количество русских и украинцев его возраста погибло в боях.

Одной из первых не стала молчать известная блогерша-оппозиционерка из РФ Ника Белоцерковская. Она обратилась к телеведущей: "Тина, надеюсь твой сын, как сын патриотки, сейчас в танке под Мелитополем?"

"Такой патриот, проявляющий большую любовь к России, а тебя даже нет на поле боя", - написали ему в соцсетях.

"Никому не интересна ваша музыка. Лучше используйте свой голос и помогите Украине положить конец этой страшной войне", - комментируют люди.

"Как ты можешь жить и понимать, что твоя мать — чудовище, которое счастливо видеть, что детей убивают.

"Заставить других людей поверить, что это нормально. Миллионы людей плачут, когда видят убитых стариков, женщин, детей — а твоя мать и глазом не моргнет", - пишут подписчики.

"Мне очень жаль тебя, приятель. Я очень надеюсь, что ты сможешь жить, не ненавидя себя и свою мать", - отметили фоловеры сына пропагандистки.

Британское издание отмечает, что в одном из постов на этой неделе Канделаки скопировала карту из британских СМИ, показывающую расстояние от Красноярского края, где первоначально будет базироваться ракета "Сатана-2", до Великобритании.

Напомним, пока одни поддерживают зверства российской армии, другие отказываются от концертов под фашистскими знаками "Z".

viber
Тина Канделаки
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