"Трек засел в голове": стало известно, кто возглавил YouTube Charts в Украине

Новая R&B-композиция украинской певицы MamaRika под названием "Полюбила" покорила слушателей и за пять дней возглавила YouTube Charts в Украине.
Композиция набрала более 437 тысяч просмотров.
MamaRika не скрывает эмоций и поблагодарила фанатов в Instagram.
"Я очень счастлива, что песня всего несколько дней, а вы уже поёте ее на концертах и активно слушаете", - написала она.
Слушатели также оставляют комментарии:
- "Лайк, лайк и ещё раз лайк";
- "Вау! Пожар как всегда";
- "Шикарный динамичный трек, который засел в голове";
- "Это кайф для ушей".
Топ-5 клипов YouTube Charts в Украине:
- MamaRika - "Полюбила"
- melos - "Вы девушки"
- Jerry Heil - "Привет. Hello"
- 100лиця & MOTANA - "Молодость"
- BTS - "Body to Body"
Ранее Главред рассказывал, что российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, снова будет наказан в террористической России.
MamaRika с сыном оказалась заблокированной в Дубае из-за военных действий, которые начались на Ближнем Востоке.
Ранее также некогда украинская блогерша София Стужук, которая уехала из страны после начала полномасштабного вторжения и поддержала предательницу Украины Ани Лорак, вспомнила, что она украинка.
О персоне: MamaRika
Анастасия Середа (Кочетова), известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица. Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".
