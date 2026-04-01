"Трек засел в голове": стало известно, кто возглавил YouTube Charts в Украине

Песня "Полюбила" покорила слушателей и за пять дней возглавила YouTube Charts в Украине.

Композиция "Полюбила" набрала более 437 тысяч просмотров

Композиция "Полюбила" набрала более 437 тысяч просмотров

Новая R&B-композиция украинской певицы MamaRika под названием "Полюбила" покорила слушателей и за пять дней возглавила YouTube Charts в Украине.

Композиция набрала более 437 тысяч просмотров.

MamaRika не скрывает эмоций и поблагодарила фанатов в Instagram.

"Я очень счастлива, что песня всего несколько дней, а вы уже поёте ее на концертах и активно слушаете", - написала она.

Слушатели также оставляют комментарии:

"Лайк, лайк и ещё раз лайк";

"Вау! Пожар как всегда";

"Шикарный динамичный трек, который засел в голове";

"Это кайф для ушей".

Топ-5 клипов YouTube Charts в Украине:

MamaRika - "Полюбила"

melos - "Вы девушки"

Jerry Heil - "Привет. Hello"

100лиця & MOTANA - "Молодость"

BTS - "Body to Body"

О персоне: MamaRika Анастасия Середа (Кочетова), известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица. Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

