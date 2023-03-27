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Требуют признать иноагентом: еще два города отменяют концерты Лорак в России

27 марта 2023, 13:24
Россияне уже подали заявление в прокуратуру с целью признать Ани Лорак иноагентом.
Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Российские телеграмм-каналы публикуют информацию о том, что певица украинского происхождения Ани Лорак, которая молчит о нападении страны-агрессора России на Украину и всячески остается в стороне от зверств, которые наносит российская армия украинцам, постепенно лишается гастролей в РФ.

Так, буквально на днях певица, которая объявила гастрольный тур по России, лишилась заявленного концерта в Краснодаре. Там мэр города резко осудил сидение певицы на "двух стульях", а также заявил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую (неоднозначную - авт.) позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут зарабатывать в его городе.

Теперь же телеграмм-канал Shot сообщил, что вслед за Краснодаром, концерт отменили в Ростове, также под вопросом её выступление в Воронеже. А общественники, по информации медиа, требуют признать украинскую певицу, которая пытается "усидеть на двух стульях", иноагентом. "Обращение уже в Генпрокуратуре", - сообщает канал.

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Организаторы концертов пообещали вернуть деньги зрителям (билеты стоили от 2 000 до 10 000 рублей (от 800 до 5 000 грн). В мае у Лорак запланированы выступления в Узбекистане и Казахстане, а в сентябре — в Москве.

Напомним, ранее стало известно о том, что объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре. "Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", - говорит чиновник.

Он также добавил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут здесь зарабатывать.

Также ранее Ани Лорак, которая умолчала о том, что агрессор Россия напала на Украину и планомерно уничтожает мирные города, видимо решила подзаработать на себя и своего учителя по йоге.

Лорак анонсировала четыре концерта по России. В список "счастливчиков" угодили - Москва, Краснодар, Воронеж и Ростов-на Дону.

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