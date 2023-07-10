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Трансгендерная женщина впервые поедет на конкурс "Мисс Вселенная" от Нидерландов

Анна Подгорная
10 июля 2023, 02:05
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Рикки Колле намерена одержать победу в декабре, чтобы стать вдохновляющим примером для тех, кто страдает от гендерной дискриминации.
Рикки Колле
Рикки Колле будет представлять Нидерланды на конкурсе "Мисс Вселенная" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rikkievaleriekolle

Трансгендерная нидерландская модель и актриса Рикки Колле 8 июля выиграла конкурс красоты Мисс Нидерланды. Теперь 22-летняя красотка будет представлять свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в декабре 2023 в Сальвадоре, сообщает издание PAGEANT Circle.

Колле с легкостью обошла своих соперниц, и получила высокие оценки от жюри. Тиару победительницы ей вручали действующая Мисс Вселенная Р'Бонни Габриэль (США) и Мисс Нидерланды-2022 Она Муди.

Рикки Колле - первая трансгендерная женщина, которая будет представлять Нидерланды на конкурсе "Мисс Вселенная". Также она является второй трансгендреной конкурсанткой, которая претендует на этот титул - первой была испанская модель Анхела Понсе в 2018 году.

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К слову, нынешняя владелица конкурсов "Мисс Вселенная" и "Мисс США", тайская предпринимательница и медиадива Энн Джейкиэн, также является трансгендерной женщиной.

Рикки Колле
Рикки Колле будет представлять Нидерланды на конкурсе "Мисс Вселенная" / instagram.com/rikkievaleriekolle

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

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